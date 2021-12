Falkensee/Brieselang

„Das wird mir tatsächlich am allerwenigsten fehlen – die Anrufe nachts um 2.37 Uhr“, sagt Günter Fredrich lachend. „Das Handy wird auch das Erste sein, was ich aus meinem Schlafzimmer verbanne.“ Zumindest in diesem Punkt hat der Brieselanger eine klare Vorstellung, wie sein Leben zukünftig verläuft. Ansonsten hat der langjährige Chef der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) noch nicht wirklich viele Pläne gemacht.

28 Jahre an der Spitze der OWA – 55 Jahre in der Wasserwirtschaft tätig

Zum Jahresende hin übergab er nach knapp 28 Jahren an der Spitze der OWA dessen Geschäftsführung an Nachfolger Christian Becker. Insgesamt 55 Arbeitsjahre in der Wasserwirtschaft gingen damit zu Ende – man kann mit Fug und Recht behaupten: Hinter Günter Fredrich liegt „ein Leben für das Wasser“.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fredrich navigierte die OWA nach ihrer Gründung durch die Städte Falkensee, Hennigsdorf und Velten im Jahr 1994 durch deren Gründungsjahre. Vor allem stets vorausschauend und mit Blick für alle möglichen Eventualitäten macht der studierte Wasserwirtschaftler daraus ein erfolgreiches Unternehmen, das heute ein Versorgungsgebiet im Havelland und in Oberhavel mit rund 141 000 Einwohnern umfasst. Damit einher gehen unter anderem ein rund 1350 Kilometer langes Rohrnetz und sechs Wasserwerke. Mit rund sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser versorgten Fredrichs Mitarbeiter im Jahr 2020 ihre Kunden. Hinzu kommt die Abwasserentsorgung für knapp 122 000 Kunden über ein etwa 1100 Kilometer langes Kanalnetz, an das unter anderen drei Kläranlagen und 219 Abwasserpumpwerke angeschlossen sind. Rund 5,453 Millionen Kubikmeter Abwasser entsorgte die OWA darüber im Jahr 2020.

Das Diensttelefon jahrzehntelang immer in Reichweite

Es sind also beeindruckende Zahlen, mit denen der 69-Jährige seit Jahren und Jahrzehnten jongliert hat. In seinen 55 Arbeitsjahren hat Fredrich, dessen Haus und Garten in Brieselang stehen, eine Menge erlebt, darunter durchaus auch kritische Situationen. „Die Wasserver- und -entsorgung gehört zur Grundversorgung der Menschen“, sagt er. An der damit einhergehenden Verantwortung gibt es für ihn keinen Zweifel. Auch deshalb lag das Diensthandy in den vergangenen Jahren immer in Reichweite, 24 Stunden am Tag.

In diesem Büro in der Potsdamer Straße in Falkensee arbeitete Günter Fredrich schon zu DDR-Zeiten. Zum Jahresende hat er es nun an seinen Nachfolger übergeben. Quelle: Nadine Bieneck

Bevor Fredrich die OWA aufbaute und zu deren Gesicht wurde, absolvierte er nach achten Klasse sein „Abitur mit Beruf“. Im Versorgungsbereich Falkensee des VEB WAB. Es folgte das Studium von Wasserwirtschaft und -bau an der TU Dresden. Frisch diplomiert, arbeitete Günter Fredrich anschließend weiter im Versorgungsbereich Falkensee für den damaligen Kreis Oranienburg. 1981 übernahm Fredrich erstmals Leitungsfunktionen, war fortan verantwortlich für die Wasserversorgung der Kreise Oranienburg und Nauen sowie gleichzeitig Vertreter des Chefingenieurs der Wasserversorgung.

Günter Fredrich navigiert die Wasserversorgung durch wilde Zeiten

Von 1984 bis zur vollständigen OWA-Funktionsfähigkeit im Jahr 1995 hielt er die Zügel für die Bereiche Wasser und Abwasser sowie Bau und Ökonomie im Versorgungsbereich Falkensee in der Hand. Und erlebte durchaus wilde Zeiten. Denn es galt, den Betrieb durch die Wendezeit sowie auch die Umstellung von Technik zu führen. Nicht nur im Bereich von Rohrleitungen, Anschlüssen, Wasserwerken und Kläranlagen, sondern auch unternehmensintern, vom Abrechnungssystem bis hin zur Personalverwaltung.

Der 69-Jährige kennt sich mit unglaublich vielen Details auch im Bereich des Rohrleitungsbaus aus. Quelle: Nadine Bieneck

Neben der zuverlässigen Versorgung der Kunden lag Günter Fredrich vor allem die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter stets ganz besonders am Herzen. „Viele unserer Mitarbeiter arbeiten seit vielen Jahren und Jahrzehnten bei uns“, sagt er stolz. Für ihn nicht nur ein Zeichen, dass die OWA längst als guter Arbeitgeber etabliert ist. Gleichzeitig sorgen rund 120 Mitarbeiter an sieben Tagen in der Woche ebenso dafür, in Havariefällen schnell reagieren zu können und auch auf die sich ändernden Klimabedingungen gut vorbereitet zu sein. So seien beispielsweise im Versorgungsgebiet Sprengverbote trotz heißer Sommer – anders als in Nachbarregionen –, seitens der OWA nicht nötig gewesen, blickt Fredrich nicht ohne Stolz auf die vergangenen Jahre.

„Ich habe die letzten Jahre weitergearbeitet, weil ich es wollte“

Längst könnte der 69-Jährige im Ruhestand sein. „Ich habe die letzten Jahre weitergearbeitet, weil ich es wollte“, sagt er lächelnd. Für den geordneten Übergang seines Lebenswerkes ist gesorgt, Fredrich hat diesen akribisch vorbereitet. Auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz (Nauen) verabschiedeten langjährige Weggefährten Günter Fredrich Mitte Dezember gebührend und würdigten seine Verdienste. Selbstlos, konsequent und vorausschauend habe dieser agiert, immer den Betrieb im Blick, fasste Andreas Schulz, als ehemaliger Hennigsdorfer Bürgermeister zu den Gründungsvätern der OWA gehörend, treffend zusammen.

Im „Landgut Stober“ im Nauener Ortsteil Groß Behnitz wurde Günter Fredrich (l.) Mitte Dezember von unzählen Wegbegleitern gebührend verabschiedet. Dort übergab er den Wasserwirtschafts-Staffelstab symbolisch an seinen Nachfolger Christian Becker (r.). Quelle: Stadt Hennigsdorf/Andrea Linne

Die OWA-Kunden verlässt er mit guten Nachrichten: Die Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser fallen ab Januar 2022 günstiger aus. Für solche Entscheidungen ist zukünftig nun Christian Becker zuständig. Und Günter Fredrich? Wird erst einmal die Ruhe genießen, ohne Verpflichtungen, ohne am Handy jederzeit auf Abruf zu sein. „Ich habe mir schon ein paar Bücher bereitgelegt“, verrät er. Vor allem Krimis haben es ihm angetan, „am liebsten regionale“. Wenn es wieder wärmer wird, will er sich zudem auch um seinen Garten kümmern, „jedenfalls mehr als in den letzten Jahren, als die Zeit dafür fehlte“, sagt er lachend. Und vorstellen kann er sich auch ein ehrenamtliches Engagement. „Da gibt es sicher einiges Sinnvolles, was man tun kann“, meint er. Zuletzt hatte er sich viele Jahre als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht engagiert.

Von Nadine Bieneck