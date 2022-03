Oberschule Falkensee: Herero-Aktivist spricht mit Schülern bei „Woche gegen Rassismus“

Falkensee

Deutschlandweit laufen aktuell, vom 14. bis 27. März, die „Wochen gegen Rassismus“. Sie lehnen sich an die UN-Wochen zu diesem Thema an, die jährlich stattfinden. Das „Bündnis gegen Rechts Falkensee“ unterstützt die Aktion und ermöglichte am 24. März 2022 an der Oberschule Falkensee eine eindrückliche Veranstaltung. Denn mit Israel Kaunatjike besuchte ein Herero-Aktivist zwei Klassen der Schule, um mit ihnen über das Thema Rassismus zu sprechen. Beim Völkermord an den Herero zwischen 1904 und 1908 wurden in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika bis zu 60 000 Menschen getötet.

Mit Fragen wie „Was verbindet ihr mit schwarz, was mit weiß?“, führte Tamy Alena Daum, RBB-Journalistin und Autorin des Dokumentarbeitrags „Rassismus. Kolonialismus. Heute“ die Schülerinnen und Schüler ans Thema Rassismus heran. Von der Gründung des Deutschen Reichs 1871 über die Berliner Konferenz 1884/85 spannte sie den Bogen zu den deutschen Kolonien in Afrika. Gebannt verfolgten die beiden Klassen die Schilderungen Kaunatjikes. Er berichtete anschaulich, wie Menschen seines Volkes zu Tausenden in Konzentrationslager gesperrt und brutal ermordet wurden. Kein einfaches Thema, als er erzählte, wie Frauen dabei gezwungen wurden, die Köpfe Enthaupteter, nicht selten naher Verwandter, von Fleisch zu säubern, indem sie diese auskochten und Hautreste mit Glasscherben entfernen mussten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sichtlich betroffen lauschten die jungen Zuhörer den Erzählungen. Die Totenschädel seien nach Deutschland verschifft worden, zu Zwecken der Rassenforschung am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut. Bis heute, so Kaunatjike, würden diese Totenschädel in deutschen Museen liegen. Aktivisten der Nama und Hereros kämpfen dafür, dass sie in die Heimat überführt und dort beerdigt werden können.

Schüler der Oberschule Falkensee sprechen mit Herero-Aktivist über Rassismus und Konzentrationslager

„Waren denn Konzentrationslager nicht für Juden gedacht?“, fragte ein Schüler im Anschluss an Kaunatjikes Erzählungen nach, und gab ihm damit Gelegenheit, den Zusammenhang zwischen Kolonialismus, Rassismus und dem Nationalsozialismus in Deutschland aufzuzeigen. Schließlich würden die Wurzeln des Rassismus viel weiter zurückreichen, als vielen Menschen bewusst sei, zeigte er so auf. Es war eine zentrale Botschaft dieser spannenden Veranstaltung, die auch die Schülerinnen und Schüler sichtlich fesselte.

Die Klassenlehrerinnen kündigten an, auch über die Veranstaltung hinaus mit den Schülern das Thema Rassismus und Kolonialismus näher beleuchten zu wollen. Für Israel Kaunatjike selbst ist und bleibt das Thema so lange aktuell, bis es eine Anerkennung der brutalen Ermordung von Herero und Nama als Völkermord geben werde und die deutsche Regierung auch konkret mit denen spricht, die betroffen sind: den Nama und Herero, wie er sagt. Bislang spreche die deutsche Regierung mit der namibischen Regierung, nicht aber direkt mit den Menschen, die oftmals bis heute zum Teil in großer Armut leben, auch aufgrund des erlittenen Unrechts. Er werde daher auch weiterhin das Gespräch suchen, mit der Politik ebenso wie mit Schülerinnen und Schülern. „Denn ihr“, so Kaunatjike zum Abschluss, „seid unsere Zukunft. Ihr müsst verstehen und ihr dürft nicht vergessen.“

Israel Kaunatjike besucht die Oberschule Falkensee – Apartheidskämpfer hat seit 1970 politisches Asyl in Deutschland

Israel Kaunatjike, geboren 1947 in Okahandja, der Hauptstadt der Herero im heutigen Namibia, lebt seit 1970 in Berlin. Als Jugendlicher war er zum Eintritt in die „South West African Nation Union“ gezwungen worden. Als Befreiungskämpfer gegen die Apartheid wurde er schließlich zur Flucht gezwungen. Diese führte ihn über Botswana, Sambia, Tansania nach Ägypten und Polen bis nach Deutschland. Hier erhielt er schließlich als Apartheidskämpfer und Herero politisches Asyl.

Von Nadine Bieneck