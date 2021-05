Falkensee

Unabhängig von unterschiedlicher Konfessionszugehörigkeit gemeinsam handeln und Verantwortung für die Welt übernehmen – das ist der Kerngedanke hinter der ökumenischen Bewegung im Christentum. Um diesen Gedanken weiter in die Welt zu tragen, beteiligen sich die Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld gemeinsam mit dem Weltladen am dritten Ökumenischen Kirchentag. Dieser sollte ab Donnerstag, 13. Mai, ursprünglich in Frankfurt am Main stattfinden und wird dieses Mal digital übertragen. Die Gemeinde Falkensee-Seegefeld nutzt diese Gelegenheit, um einige Programmpunkte im Gemeindehaus auszustrahlen. Der in Trägerschaft des Kirchenkreises Falkensee stehende Weltladen in der Bahnhofstraße 61 überlegte sich zudem verschiedene zusätzliche Aktivitäten für den Samstag, 15. Mai.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Als wir von der Idee mit einem Ökumenischen Kirchentag in Falkensee hörten, dachten wir uns im Weltladen sofort, dass wir da mitmischen möchten“, erzählt Bettina Hegewald, Koordinatorin der Ehrenamtlichen im Geschäft. „Wir möchten eine friedvolle und demokratische Begegnung verschiedener Religionen fördern. Dafür muss man erst mal feststellen, was die Gemeinsamkeiten sind. Für uns bestehen diese ganz deutlich darin, dass wir eine Welt erhalten wollen und das nicht nur ein gemeinsames Ziel, sondern auch eine gemeinsame Aufgabe ist“, überlegt Hegewald. Der Weltladen mache genau das: „Wir haben Produkte aus aller Welt und wollen Menschen, unabhängig von ihrer Religion, im Lebensalltag unterstützen.“ Dass die Ökumene-Bewegung ein wichtiger Aspekt des Weltladens ist, zeigt sich auch darin, dass er kürzlich den Ökumene-Preis des Ökumenisches Rats Berlin-Brandenburg gewann. Dabei wurde der Weltladen ausgezeichnet für sein Engagement für Weltoffenheit und Verbundenheit über Konfessionen hinweg.

Am Samstag finden verschiedene Aktivitäten statt

Zwischen 10 und 14 Uhr öffnet der Weltladen am Samstag seine Türen. Jeweils um 11 und 13 Uhr wird der Film „Vorsicht, Vorurteile!“ von der Partnerschaft für Demokratie Falkensee gezeigt. Zur Partnerschaft für Demokratie besteht für den Weltladen eine besondere Verbindung: Sie bewilligte dem Laden dieses Jahr einen Förderantrag, wodurch genau solche Aktivitäten wie jetzt im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags finanziell ermöglicht werden. „Wir möchten den Film als Anlass nehmen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Dafür haben wir drei Fragen vorbereitet, die wir danach stellen werden. Das Ganze wird ergänzt um eine Einladung zu einem monatlichen offenen Treff, wo weiter Ideen diskutiert werden können, um Nachhaltigkeit und ein vorurteilsfreies Miteinander in Falkensee zu fördern“, erklärt Hegewald. Zusätzlich zur Filmvorführung werden zwei weitere Aktivitäten stattfinden: Unter dem Motto „Die Welt braucht einen Tapetenwechsel“ wird eine große Tapetenrolle ausgerollt, die fortlaufend beschrieben werden kann mit Anregungen und Ideen. Zudem werden bei der Aktion „Gönn dir Wandel!“, die ursprünglich vom Dachverband Weltladen ausgeht, verschiedene Kärtchen ausgelegt, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn die Kärtchen sind beschriftet mit Fragen, die zum Nachdenken anregen und zum Diskutieren einladen.

Die Aktion "Gönn dir Wandel" des Weltladens regt zum Nachdenken an. Quelle: Leonie Mikulla

Die Tapetenaktion wird bereits fleißig vorbereitet für den Ökumenischen Kirchentag. Quelle: Leonie Mikulla

Maximal acht Kunden und Kundinnen sind entsprechend der Corona-Regelungen momentan im Laden erlaubt. Doch auch im nahegelegenen Gemeindehaus in der Bahnhofsstraße 51 lohnt sich ein Besuch. Los geht es dort schon am Donnerstag, 13. Mai. Zwischen 10 und 11 Uhr wird der Ökumenische Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt aus Frankfurt übertragen. Am Samstag gibt es dann zwischen 9 und 13 Uhr eine Übertragung der Veranstaltung „Zukunft geht nur gemeinsam: Warum Klimaschutz alle Generationen braucht“. Nach der Konfirmation findet abschließend zwischen 17 und 18 Uhr eine Übertragung der Veranstaltung „Sind wir noch zu retten? – Eine Stunde zu Schöpfung und Klimakrise“ statt. „Das ist was ganz Besonderes, dass die Gemeinden das gemeinsam machen. Gerade in Zeiten, in denen Mitgliederzahlen sich verringern, ist das ein starkes Signal“, erzählt Gisela Dittmer, Pfarrerin der Gemeinde Falkensee-Seegefeld und Ökumene-Beauftragte des Kirchenkreises Falkensee. Diese Einschätzung teilt auch Bernhard Schmidt, leitender Pfarrer des Kirchenkreises: „Ich freue mich sehr, dass es den Kirchentag gibt. Es ist an der Zeit, dass Christen zusammenarbeiten und feiern.“

Von Leonie Mikulla