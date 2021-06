Es begann mit betörendem Duft und endete mit einer farbenfrohen Blütenpracht: Zahlreiche Besucher bewunderten am Sonntag im Rahmen der „Offenen Gärten“ in Falkensee private, grüne Oasen, zu denen es sonst keinen Zutritt gibt. Leidenschaftlich fachsimpelten die Gartenbesitzer, die an diesem Tag ihre Tore geöffnet hatten, mit ihren Gästen.