Onlineforen zum Radfahren in Falkensee

Die Stadt Falkensee erarbeitet ein Radverkehrskonzept und führt dazu bis zum 12. Februar eine Online-Bürgerbeteiligung durch. Bei der Erstellung des Radverkehrskonzepts sind nicht nur die Radfahrenden gefragt, sondern alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, egal ob sie zu Fuß, mit dem Auto, dem Motorrad oder mit dem Bus unterwegs sind.

Plattform „ Falkensee bewegt sich“

Wer sich beteiligen möchte, kann sich auf der Plattform www.falkensee-bewegt-sich.de über die vorgeschlagenen Maßnahmen sowie über die Hintergründe zum Konzept informieren und schriftlich Stellungnahmen abgeben. Auf einer Karte können die vorgeschlagenen Maßnahmen bewertet und kommentiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs einzubringen.

Zwei Online-Diskussionen im Januar

Am 26. und 28. Januar 2021 finden jeweils um 18 Uhr zwei Online-Diskussionen statt. In der ersten Veranstaltung geht es um das Thema Fahrradstraßen. Die Anmeldung erfolgt unter workshop1.falkensee-bewegt-sich.de. In der zweiten Veranstaltung wird der Radverkehr im Bereich Bahnhof und Zentrum besprochen. Hierfür kann man sich unter workshop2.falkensee-bewegt-sich.de anmelden. Weitere Informationen finden Sie auf www.falkensee-bewegt-sich.de.

Sprechstunde mit Planungsteam

Außerdem wird es eine Sprechstunde mit dem Planungsteam im Rathaus geben, insofern es die aktuelle Eindämmungsverordnung ermöglicht. Andernfalls ist es geplant, die Sprechstunde online stattfinden zu lassen. Nach der Online-Beteiligung werden die Bewertungen und Anregungen mit den bestehenden Planungen zum Radverkehrskonzept abgeglichen und entsprechend eingearbeitet. Das Konzept wird anschließend dem Ausschuss für Stadtentwicklung und der Stadtverordnetenversammlung zur weiteren Befassung vorgelegt.

Maßnahmen für besseren Radverkehr gefordert

Am 25. April 2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung die zweite Novellierung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) beschlossen. Darin wird empfohlen, für eine Verbesserung des Radverkehrs ein eigenes Konzept zu erarbeiten. Bei einem Radverkehrskonzept geht es darum, Maßnahmen für einen besseren Radverkehr zu sammeln und aufeinander abzustimmen. Die Maßnahmen sollen dann nacheinander umgesetzt werden. Ziel des Radverkehrskonzeptes ist es, das Radfahren in Falkensee sicherer, bequemer, schneller und möglichst barrierearm zu machen. Gleichzeitig leistet der Ausbau des Radverkehrs einen Beitrag zum Klimaschutz. Das Planungsbüro „ Stadtraum“ hat gemeinsam mit der Stadt Falkensee und unter Beteiligung des ADFC ein Wegenetz entworfen und erste Maßnahmen erarbeitet.

