Open-Air-Kino in Falkensee beginnt

Falkensee

„Kinoerlebnis unter Bäumen“ – dazu lädt das Falkenseer Jugendforum wieder ein. Am 25. Juni startet das Jugendforum-Freiluftkino im Gutspark.

Ein Blick zurück: Begonnen hatte das Kino-Projekt im Sommer 2019. Vier Filme wurden öffentlich und kostenlos im Gutspark gezeigt. Im Jahr darauf wurde die Anzahl der Vorführungen verdoppelt und auch die Leinwand wurde größer. Durchschnittlich 120 Leute waren jedes Mal dabei. „Der bisherige Rekord an Gästen liegt sogar bei 220 Personen“, erklärt Lennart Meyer, einer der Organisatoren der Filmreihe.

Dritte Sommerkino-Rund des Jugendforums

Nun startet das Jugendforum die dritte Sommerkino-Runde. Die Filme laufen immer an einem Freitagabend. Zum Auftakt am 25. Juni wird der Film „Love, Simon “ gezeigt. Darin geht es um einen 17-jährigen schwulen Teenager an der Creekwood High School in einem Vorort von Atlanta, Georgia.

Die weiteren Termine der Filmreihe sind: am 2. Juli: „Harriet – Der Weg in die Freiheit“, am 16. Juli „Alles Außergewöhnlich“, am 23. Juli „The Breakfast Club“, am 6. August „Cheyenne – This must be the place“, am 13. August „Colette – Eine Frau schreibt Geschichte“ und zum Abschluss am 27. August die Filmbiografie über Elton John „Rocketman“.

Abschluss mit „Rocketman“ Elton John

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 21 Uhr im Gutspark in Falkensee. Nur „Rocketman“ am 27. August wird bereits um 20 Uhr anfangen. Es wird geraten sich Stühle oder Picknickdecken mitzubringen. Getränke und Desinfektionsmittel gibt es vor Ort. Außerdem empfiehlt das Jugendforum, sich vorher den Trailer zum Film anzuschauen und über sich über das FSK-Kennzeichen zu informieren.

Trotz der sinkenden Fallzahlen ist die Corona-Pandemie weiterhin präsent. Auf dem Gelände gilt, abgesehen von den Sitzplätzen, eine Maskenpflicht. Außerdem werden die Kontaktdaten aller Besuchenden erfasst. Damit möglichst alle Menschen am Filmerlebnis teilhaben können, werden alle Filme mit deutschen Untertiteln gezeigt. Das Gelände ist eben mit Gras bewachsen und soweit gut mit dem Rollstuhl zu befahren. Toiletten stehen vor Ort zur Verfügung, die nächste barrierefreie Toilette befindet sich am Bahnhof Falkensee.

Mitstreiter sind gesucht

Da der Aufbau und Abbau sowie der CO-neutrale Transport mit dem Lastenrad viel Aufwand und Zeit beanspruchen, freut sich das Jugendforum über tatkräftige Unterstützung. Interessierte, hilfsbereite Jugendliche können sich über das Kontaktformular auf der Webseite melden.

Männerpension - der Film wird im August gezeigt. Quelle: promo

Der Kinosommer der Stadt Falkensee begann schon 2011, damals feierte Falkensee das 50-jährige Stadtrecht. 2011 lief der Film „Durchbruch Lok 234“, der auf wahren Ereignissen am Bahnhof Albrechtshof basiert. Das Museum sucht für diese Kinoabende Filme aus, die einen Falkenseebezug haben.

Bekannte Defa-Filme gezeigt

Die Defa-Filme „Beschreibung eines Sommers“ (2012), „Die Söhne der großen Bärin“ (2013) und „Ein Lord vom Alexanderplatz“ (2014) folgten. „Hans Röckle und der Teufel“, „Die Legende von Paul und Paula“ und „Coming out“ wurden gezeigt. 2019 war der Kinofilm „Kolp – Schwarzmarkt, Swing und große Träume“ von und mit Frank Röth aus Falkensee zu sehen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr fiel der Kinosommer aus, nun wird es am 28. August wieder eine Kino-Open-Air-Aufführung geben. Gezeigt wird dann ab 21 Uhr die Komödie „Männerpension“, die unter anderem in Falkensee gedreht wurde. Es ist dabei nicht so schwer, das Hexenhaus auszumachen.

Von MAZonline