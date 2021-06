Ortseingang Falkensee: Streit um einen leuchtenden Falken am Kreisel

Falkensee

Erst ging es um einen Falken aus Stahl, am Ende debattierten der Falkenseer Hauptausschuss über die Gesamtgestaltung des Kreisverkehrs in der Spandauer Straße und über den Stellenwert von Kunst im öffentlichen Raum der Gartenstadt. Ausgangspunkt der teils hitzig geführten Diskussion war der Wunsch von Bürgermeister Heiko Müller (SPD), über den weiteren Umgang mit der künstlerischen Gestaltung des Kreisels zu entscheiden. Der liegt an einer der befahrensten Straßen der Stadt und gilt zugleich als Eingangsportal aus Berlin-Spandau kommend. Unstrittig ist die Bedeutung dieses neuralgischen Punktes für Falkensee.

Im Frühjahr 2019 hatten die Stadtverordneten – nach langer Diskussion – einen Gestaltungswettbewerb für den Kreisverkehr ausgelobt. Eine Jury aus Stadtverwaltung und Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatte aus elf eingegangen Ideen das Projekt „Der leuchtende Falke“ zum Favoriten erkoren und der SVV zur Abstimmung vorgelegt. Eingereicht hatten den Vorschlag der Stahlskulptur, die einen Falken stilisiert, der Falkenseer Künstler Markus Kohn und Bildhauerin Simone Elsing aus Berlin.

Stadtverordnete einigten sich 2019 auf einen Siegerentwurf

Mit 13 Ja- und sechs Nein-Stimmen sowie zehn Enthaltungen beschloss die SVV Ende 2019 schließlich den Zuschlag für das Künstler-Duo. Seitdem jedoch passierte nicht mehr viel, so dass Heiko Müller das Thema nun wieder auf den Tisch brachte. „Wie soll es weitergehen?“, fragte er den Hauptausschuss. „Ich brauche ein Votum, ob wir das Ganze angehen oder abblasen wollen.“ Müller verwies auf den langen Werdegang des Projekts („Die Situation Spandauer Platz haben wir seit den 90er Jahren, 2017 wollten die Stadtverordneten eine Änderung“), ebenso aber auch auf die Kosten. „Allein der Stahlbau des Siegerprojekts kostet 30 000 Euro“, teilte er mit. Hinzu kämen Planungs-, Tiefbau- und Beleuchtungskosten und einiges mehr. „Insgesamt liegen wir bei dann bei rund 81 000 Euro“, zählte er zusammen. Ein Vielfaches des ursprünglich vorgesehenen Budgets von 20 000 Euro. Allein ohne erneute Konsultation der SVV könne er keine Entscheidung treffen. Denkbar sei, den Betrag über das Einwerben von Sponsorengeldern zu decken. Auch wenn die Summe nicht unerheblich sei, halte er es ebenfalls „für möglich, sie im Investitionsbereich des Haushalts darzustellen“, so Müller. Dies jedoch nur, wenn die SVV „uns dazu den Auftrag erteilt“.

Kreisel bietet aktuell lediglich „optische Tristesse“

Was folgte, war ein Schlagabtausch, der die ganze Bandbreite der Meinungen abbildete. Einig waren sich die Ausschussmitglieder, dass Kunst immer im Auge des Betrachters liege. Wie notwendig eine 81 000 Euro teure Skulptur am Kreisel sei, darüber gingen die Meinungen jedoch weit auseinander. Dass der Kreisverkehr aktuell nicht mehr als eine „optische Tristesse“ aufbiete, wie es Amid Jabbour (FDP) darstellte, damit ging der Ausschuss konform. Solch eine Menge Geld aus der Stadtkasse in die Hand zu nehmen, dagegen sprach sich indes der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kissing aus. „Mein Herz, das aus der Kasse zu bezahlen, ist nicht vorhanden. Für die 80 000 Euro finden wir noch andere Notwendigkeiten, das auszugeben“, erklärte er.

B90/Grüne plädieren für mehr Kunst im öffentlichen Raum

Ein Plädoyer für deutlich mehr Kunst im öffentlichen Raum hielt indes Anne von Fircks (B90/Grüne). „Wir geben viel Geld für den Sport aus, unsere Ausgaben für die Kunst aber sind überschaubar“, meinte sie. Im Fall des leuchtenden Falkens „haben sich regionale Künstler sehr bemüht. Für die ist solch eine Diskussion doch ein Schlag ins Gesicht.“ Es gehe darum zu zeigen, dass Kunst und Kultur „auch in Falkensee einen Platz haben und einen stärkeren Platz einnehmen, als in den letzten Jahren“, machte sie sich für das Kunstwerk auf Kosten der Stadt stark und erinnerte: „Wir haben für das Projekt so lange gekämpft.“ Zudem würden in Falkensee auch jede Menge Künstler leben. Im Stadtbild findet sich dies bislang jedoch kaum wieder.

Der Entwurf von Markus Kohn und Simone Elsing bei Tageslicht. (Bildmontage) Quelle: Privat

Künstler verfolgt den Schlagabtausch über sein Werk von den Besucherplätzen

Von Fircks traf damit den Nerv des Künstlers. Denn Markus Kohn verfolgte die Debatte aufmerksam von den Besucherplätzen aus. „Am Anfang der Diskussion dachte ich, das ganze Projekt wird nun abgeblasen“, schildert er seine Gefühlslage. Kohn lebt seit 20 Jahren in Falkensee. Den Kreisel in der Spandauer Straße kennt er mehr als gut und nahm an dem Gestaltungswettbewerb auch teil, „weil wir uns gedacht haben, so geht es nicht“. Dass sein Projekt am Ende als Siegerentwurf gekürt wurde, habe ihn damals „sehr überrascht“, wie er sagt. „Uns war von Anfang an klar, dass ein Kunstobjekt für so einen großen Platz eine entsprechende Größe haben und als Objekt im Freien entsprechenden statischen Ansprüchen genügen muss. Die von der Stadt veranschlagten 20 000 Euro Budget hielten wir von Anfang an für unrealistisch und haben in unserem Entwurf die Kostenschätzungsabfrage mit 60 000 Euro angegeben.“ Weit über dem Budget liegend habe er nicht mit der Kür zum Siegerprojekt für seine Stahlskulptur gerechnet. Sein stilisierter Falke ist 14 Meter hoch und rund 1,5 Tonnen schwer, ist nächtens illuminiert und nimmt bei wechselnder Position des Betrachters unterschiedliche Formen ein.

Problem ist die grundsätzliche Gesamtgestaltung des Areals

Deutlich wurde im Diskussionsverlauf auch, dass nicht die Skulptur allein die Gemüter erhitzt, sondern die grundsätzliche Gestaltung des Areals. „Bekennen wir uns zu dem Platz und der Frage der Unterhaltskosten oder tun wir das nicht?“, fragte Jabbour in die Runde. Klar sei: „Wenn wir nein sagen, behalten wir die Ödnis an dieser Stelle.“ Als Eintritt in die Stadt keine zufriedenstellende Situation. Jonathan Manti (IdJPPPTHBH) sprach sich dennoch gegen das Großprojekt und stattdessen für eine „kleinteiligere Förderung der Künstlerszene, auch in den einzelnen Ortsteilen“, aus. „Damit erreichen wir mehr Menschen als die zwei Künstler, die dieses Denkmal produzieren wollen.“

Kreisel liegt an der Landesstraße – Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden

Knackpunkt der Diskussion war letztlich neben den Kosten auch der Umstand, dass der Kreisel an einer Landesstraße und damit ursächlich im Verantwortungsbereich des Landes liege. Entsprechende Absprachen seien daher nötig, aber möglich, um eine Lösung zu finden, bei der die Stadt in die Verantwortung für die Gestaltung und dauerhafte Pflege des Platzes einsteigt.

Verwaltung soll nun Gesamtkonzept für Platz vorlegen

Markus Kohn ist optimistisch: „Ich hoffe, dass das Ganze zu einem guten Ende kommt. Mit Widerständen haben wir gerechnet. Wenn am Ende des Ganzen eine Gesamtgestaltung des Platzes rauskommt, sind wir auf dem richtigen Weg.“ Denn dass eine Skulptur allein die Stadteinfahrt zum Erlebnis macht, das sieht auch der Künstler so nicht. „Die gesamte Fläche muss dafür angepackt werden.“ Gefragt ist nun die Verwaltung, die im Herbst ein Konzept für Gesamtgestaltung und -pflege des Kreisels vorlegen soll. Dann könnten die Stadtverordneten abwägen, ob sich der Mehraufwand lohne und eine Entscheidung treffen, so Hans-Peter Pohl (CDU).

Von Nadine Bieneck