Paartherapeutin: West-Männer zeigen Liebe mit Konsum, Ost-Frauen wollen Zuneigung

30 Jahre deutsch-deutsche Beziehungen: Als die Mauer fiel, hatte Amor leichtes Spiel. Die überschwängliche Freude über das Unfassbare führte in der Wendezeit die Menschen zueinander und machte auch vor den Betten nicht halt. Vor allem im Speckgürtel Berlins wurden mehr gemischte Beziehungen geschlossen als im Rest der Republik.

Unterschiedliche Sozialisation kann zu Konflikten führen

Gibt es ihn noch, den Unterschied zwischen West-Frau und Ost-Mann – oder umgekehrt? Die Falkenseer Paartherapeutin Jördis Kördel hat die Situation analysiert.

Die erfahrene Heilpraktikerin für Psychotherapie in Falkensee und dem Havelland, ausgebildet als Paar-Therapeutin, kennt alle Probleme, die eine Zweierbeziehung haben kann. „Durch die unterschiedliche Sozialisation, durch unterschiedliche Kulturen entstehen in der dritten Ebene Konflikte, die auch zur Trennung führen“, sagt die Falkenseerin, die ihre Praxis in der Hansastraße seit sechs Jahren führt.

Ossis sind sparsamer

„Ostfrau und Ostmann sind sparsamer“, sagt Kördel. Unterschiedliche Sozialisation könne in Paarbeziehungen auch zu unüberbrückbaren Hindernissen werden, die sich aber durch reden, zuhören und neugierig bleiben und wenn nötig durch einen Therapeuten auch wieder abbauen ließen.

Das Glück in deutsch-deutschen Beziehungen leide durch das Aufwachsen in unterschiedlichen Systemen, es kann sich aber auch gerade durch die Unterschiedlichkeiten wunderbar ergänzen.

Ausstellung vor dem Filmmuseum

30 Ost-West-Paare aus Brandenburg, darunter auch eins aus dem Havelland, haben ihre Konflikte in einer Ausstellung vor dem Potsdamer Filmmuseum, die im Rahmen der Einheits-Expo zu sehen war, öffentlich gemacht.

Liebe in Ost und West. Die Ausstellung am Potsdamer Filmmuseum. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Ich merke oft unsere unterschiedliche Sozialisation: Axel kauft lieber täglich ein. Ich hebe Dinge auf, Axel wirft Sachen eher weg“, sagt Franziska Ost über Ehemann West: „In praktischen Dingen kann ich besser improvisieren. Ich zweifle offizielle Aussagen ehe an und bin kritischer, Axel hat da mehr Vertrauen.“

Ostfrauen sind selbstbewusster

Solche Aussagen sind für die erfahrene Paar-Therapeutin Alltag. „Ostfrauen sind gleichberechtigter, sind auch selbstbewusster“, sagt Kördel, die selbst in Falkensee groß geworden ist: „Während der Westmann versucht, mit Konsum seine Liebe zu zeigen, verlangt die Ost-Frau Zeit und Zuneigung.“

Wie drücke ich Liebe aus – auch da hätte es zwischen West und Ost gravierende Unterschiede gegeben. „Ostmänner gehen eher früher in Beziehungen, haben nichts gegen Kinder, können auch besser mit der Karriere von Frauen umgehen“, sagt die Falkenseerin: „Sie erwarten geradezu die Berufstätigkeit der Frau.“ Zwei berufstätige Elternteile waren in der DDR normal. Im Westen trat der Mann eher als alleiniger Versorger der Familie in Erscheinung.

Porno-Industrie vermittelt im Westen spezielles Frauenbild

Auch in der Sexualität hat die erfahrene Therapeutin Unterschiede in Ost und West festgestellt. „In den 70er-Jahren entstand im Westen die Porno-Industrie, dadurch sei den Männern ein spezielles Frauenbild vermittelt worden“, sagt sie.

Im Osten hätte es eine größere Natürlichkeit in Sachen Sexualität gegeben, der Leistungsdruck spielte keine Rolle: „Körperlichkeit stand mehr im Vordergrund“, so Jördis Kördel. „Im Osten war mehr menschlicher Kontakt gefragt, um auch den Alltag zu bewältigen.“ Verbindungen und Freundschaft halfen in der Mangelwirtschaft, im Westen half Geld.

Falkenseer Paar erzählt von seinen Erfahrungen

Offen erzählt auch ein Havelländer Paar in der Potsdamer Ausstellung von ihren Erfahrungen mit dem Lebenspartner aus dem jeweiligen anderen Teil Deutschlands. „Andreas ruft immer an, um zu sagen, dass er los fährt. Ich mache das fast nie – vielleicht weil es im Osten kaum Telefone gab“, erzählt Ulli auf einem Plakat.

Als typisch Ostdeutsch empfinden einige manchmal die Zurücknahme der eigenen Persönlichkeit. „Ostdeutsche stellen sich nicht so heraus, drängen sich nicht so in den Vordergrund, sozusagen das Gegenteil von ich kann...ich bin“, meint Andreas aus dem Westen.

Kaum Einfluss auf heutige Generation

Für heutige Generationen spiele das unterschiedliche Aufwachsen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen keine Rolle mehr. „Höchstens der Einfluss der Eltern könne noch zu einem Problem werden“, sagt die Paar-Expertin Kördel. Liebe zwischen Ost und West sei jetzt so wie zwischen Nord und Süd. Und da hätten sie fast alle die gleichen Probleme, meint die Falkenseer Expertin 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.

