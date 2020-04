Falkensee

Ein Rettungswagen kollidierte am Mittwochnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Falkensee mit einem Paketdienst-Fahrzeug. Der RTW war mit Martinshorn und Blaulicht in Richtung Elsterplatz unterwegs. Kurz vor dem Poetenweg überholte dieser noch einige wartende Fahrzeuge, als aus eben diesem der 30-jährige Fahrer eines Paketdienstes kam und die Rudolf-Breitscheid-Straße überqueren wollte. Dieser hatte den Rettungswagen offenbar nicht bemerkt.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den 53-jährigen Fahrer des Rettungswagens und eines Ausweichversuchs konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei schwer verletzt.

Der 54-jährige Beifahrer des RTW wurde leicht verletzt. Der Rettungswagenfahrer blieb unverletzt. Die Besatzung des RTW leistete umgehend erste Hilfe. Der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde mit einem weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Auch die beiden Insassen des RTW kamen ins Krankenhaus. Im Rettungswagen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weitere Person. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Gegen den Fahrer des Paketdienstes wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

