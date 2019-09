Falkensee

In der Falkenseer Gluckallee ist der Straßenbau in vollem Gange. Weil Anwohner Jürgen Drost sein Wohnmobil nicht wie immer auf dem eigenen Grundstück parken konnte, stellte er es guten Gewissens in der Brahmsallee ab.

Für sein Parkverhalten gab es ein Knöllchen

„Ich habe so geparkt, dass Baufahrzeuge locke...