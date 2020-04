Die Wetterfrau aus Falkensee: Ein Hoch gibt’s für 299 Euro

Falkensee/Berlin

Der Himmel ist grau, es nieselt, doch die Sichtweite vom Wasserturm in der Schmidt-Ott-Straße in Berlin-Steglitz beträgt immerhin 15 Kilometer. „Normalerweise darf hier oben niemand hoch. Aus Sicherheitsgründen“, sagt Petra Grasse. Doch für den Reporter der MAZ macht sie eine Ausnahme.

Ausbildung zum Wetterdienst-Techniker

Die Falkenseerin arbeitet seit 1973 am Institut für Meteorologie der Freien Universität, seit 1983 hat sie ihr Büro in der vierten Etage des Turms. Dort kennt sie jeden Apparat und jede Tür. Petra Grasse kümmert sich um all das, was notwendig ist, damit die Meteorologen und jene, die den Beruf gerade lernen, verwertbare Wetterdaten bekommen. „Ich habe am Institut einst eine Ausbildung zum Wetterdienst-Techniker gemacht. Das war zu einer Zeit, als alle Werte manuell abgelesen werden mussten“, erzählt die 63-Jährige. Damals war das Institut der offizielle Wetterdienst für West-Berlin.

„Dazu hatten wir einen 24-Stunden-Beobachtungsdienst und haben mehrmals am Tag Wetterberichte herausgegeben“, ergänzt sie. Um noch genauere Daten zu bekommen, haben die Institutsmitarbeiter Wetterballons am Flughafen Tegel aufsteigen lassen, die bis in die Atmosphäre vordrangen.

Selbst Wetter-Software entwickelt

Mit dem Aufkommen der ersten Computer in den 80er-Jahren suchte sich Petra Grasse für ihre Arbeit einen neuen Schwerpunkt. „Ich habe angefangen, eigene Computerprogramme zu schreiben, mit denen wir die Wetterdaten sammeln und verarbeiten konnten“, erinnert sie sich. Solche Software konnte man nicht einfach kaufen. „Wir haben wirklich Pionierarbeit geleistet“, sagt die Falkenseerin. Bis heute nutzt das Institut für Meteorologie eigene Wettersoftware.

Mit dem Ende der DDR endete auch die offizielle Arbeit des Wetterdienstes für West-Berlin. Petra Grasse hatte das Glück, ihren Arbeitsplatz behalten zu können. Fortan stand vor allem die Projektarbeit mit den Studenten aber auch mit Unternehmen der freien Wirtschaft im Vordergrund. „Seit Anfang der 2000-er vergibt unser Institut die Namenpatenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete“, erklärt sie.

Namenspatenschaften für Hochs und Tiefs

Bis 2002 wurde die Namen schlicht per Namensliste in alphabetischer Reihenfolge vergeben. Heute kann jeder eine Patenschaft beantragen. Ein Hoch kostet 299 Euro, ein Tief 199 Euro. Das Geld kommt den Studierenden zu Gute, die sich nicht nur um die Patenschaften kümmern, sondern auch den Beobachtungsdienst unterstützen. „Das ist eines der schönsten Dinge an meiner Arbeit – zu sehen, wie sich die Studierenden entwickeln“, sagt Petra Grasse.

Fotografie ist ihr Hobby

2008 zog sie mit ihrem Mann nach Falkensee. Den lernte sie in einem Fotokurs kennen. Die Fotografie ist neben ihrer Arbeit ihre zweite Leidenschaft. Oft fehle ihr jedoch die Zeit. Aber in wenigen Monaten geht Petra Grasse in den Ruhestand. Nach 47 Jahren am Institut.

Das Wetter, mit dem sie sich so lange beschäftigt hat, sei für Sie persönlich gar nicht etwas so Besonders: „Wetter ist ein atmosphärisches Gesamterlebnis. Es ist halt da“, sagt sie und ergänzt: „Besondere Wolkenformationen können mich aber doch begeistern.“

Von Danilo Hafer