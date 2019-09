Alles, was im Garten zu groß geworden oder an Ertrag zu viel ist, wird am Samstag bei der Falkenseer Pflanzen- und Erntebörse auf der Festwiese am Gutspark angeboten. Die zweite Auflage in diesem Jahr ist nicht minder beliebt, als die Börse im Frühling. Die Lokale Agenda freut sich über zahlreiche Pflanzenfreunde.