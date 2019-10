Falkensee

Nach einem Pkw-Brand in der Nacht zum Montag in Falkensee ermittelt die Polizei jetzt zum Verdacht der Brandstiftung. Kurz nach 4 Uhr war in der Rotkehlchenstraße in Falkenhorst der Pkw Ford eines 54-Jährigen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich vom Wagen des Mannes auf einen in der Nähe stehenden Pkw VW einer 50-Jährigen aus.

Gutachter vor Ort

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Nachdem Kriminaltechniker vor Ort die Untersuchung der Brandursache aufgenommen hatten, entsandte die Staatsanwaltschaft zusätzlich einen Gutachter.

Die beiden Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt und von Abschleppdiensten geborgen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zum Sachverhalt hat oder im Bereich der Rotkehlchenstraße Beobachtungen machen konnte, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750. Gerne kann man auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de nutzen. Dieses ist im Internet unter: polbb.eu/hinweis zu finden.

