Planungsirrsinn vor Falkensee: An beiden Zufahrtstraßen wird gleichzeitig gebaut

Alles andere als eine Glanzstunde der Bauplanung erleben die Autofahrer, die die Gartenstadt dieser Tage im Süden in Richtung B5 verlassen wollen. Denn auf gleich beiden südlichen Zufahrtstraßen nach Falkensee wird derzeit gebaut.

Potsdamer Straße wird mehrere Monate grundhaft ausgebaut

Seit vergangener Woche ist die Potsdamer Straße zwischen Straße der Einheit und Dallgower Stadtgrenze voll gesperrt. Vorgenommen wird hier in den nächsten Monaten der grundhafte Ausbau der Asphaltfahrbahn, verbunden mit der Einrichtung von Fahrradschutzstreifen. Zudem werden Gehwege und Querungshilfen angelegt, die Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut. „Es ist geplant, die Arbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen“, teilt die Stadt mit. Zu rechnen ist folglich mit einer mehrmonatigen Vollsperrung. Als Umleitungsempfehlung werden die Straße der Einheit und die Seeburger Straße empfohlen.

Genau dort, auf der einige hundert Meter parallel verlaufenden L 20, wird seit Mitte Mai jedoch ebenfalls gebaut. Denn die Bahnbrücke auf der Seeburger Straße wird durch den Landesbetrieb Straßenwesen instandgesetzt. Fahrbahndecke, Geländer und Schutzeinrichtungen werden erneuert, teilte der Landesbetrieb mit. Zudem werden Fahrbahnübergänge, Brückenkappen, Widerlager, Stützen und Brückenlager instand gesetzt. Nach mehrtägiger Vollsperrung im Mai wird der Verkehr seit 1. Juni nun direkt auf der Brücke halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt und mit einer Ampel geregelt.

Einspurige Eisenbahnbrücke wird zum Nadelöhr

In der Endkonsequenz bedeutet dies: Fast der gesamte Verkehr, der von und nach Falkensee im Süden raus- und reinfließt – insbesondere der Anschlussverkehr auf die benachbarte B 5 – quält sich durch die Einspurigkeit auf der Brücke. Ein Nadelöhr, das in den vergangenen Tagen immer wieder für langen Staus auf beiden Seiten der Brücke sorgte. Ein Ärgernis für viele Auto- und auch Lkw-Fahrer. Sie haben für die vermeintliche Fehlplanung der gleichzeitig eingeschränkten Zu- und Ausfahrten aus der Gartenstadt wenig Verständnis. Seitens des Landesbetriebs für Straßenwesen sieht man in den parallel geplanten Baustellen indes offenbar kein Problem. Eine MAZ-Nachfrage zu der ungünstigen Konstellation sowie alternativen Umleitungsempfehlungen beantwortete Pressesprecher Steffen Streu kurz und knapp: „Wir haben die L 20 halbseitig geöffnet, einer weitere Umleitung ist deshalb nicht ausgewiesen.“ Die Bauarbeiten würden planmäßig vorangehen. Voraussichtlich zum 27. Juli sollen sie abgeschlossen werden.

Die Falkenseer Verwaltung teilt auf MAZ-Nachfrage mit, dass die Arbeiten des Landesbetriebs mit der Stadt abgestimmt worden seien. Dabei sei die Terminplanung beider Baustellen so angepasst worden, „dass die kurzzeitige Vollsperrung der L 20 nicht mit den Arbeiten in der Potsdamer Straße zusammenfällt“. Da der Ausbau der Potsdamer Straße äußerst umfangreich sei, „war das Verschieben des Baubeginns auf einen Zeitpunkt nach Abschluss der Baumaßnahme an der L 20 nicht möglich“, erklärt Pressesprecherin Yvonne Zychla.

Geduldsprobe für Verkehrsteilnehmer

Autofahrer müssen sich also weiterhin durch das Nadelöhr auf der Bahnbrücke quälen und zusätzliche Fahrzeit einplanen. Teils mehrere hundert Meter reicht der Rückstau mitunter. Hinzu kommt: Aus Falkensee kommend staut sich der Verkehr regelmäßig auch an der B 5-Anschlussstelle wenige hundert Meter hinter der Bahnbrücke. Da eine Vielzahl der Autofahrer dort – aufgrund der aktuell auch noch gesperrten Ortsdurchfahrt in Seeburg – auf die B 5 auffahren will (die offiziell ausgewiesene Umleitungsstrecke für die Umfahrung des gesperrten Seeburgs), es an der Ampelkreuzung aber nur eine stark verkürzte Abbiegespur Richtung Bundesstraße gibt, bildet sich auch hier mitunter eine beträchtliche Autoschlange.

Es bleibt dabei – beide Zufahrtstraßen nach Falkensee hinein mehr als sechs Wochen lang parallel vollzusperren respektive einzuschränken ist alles andere als eine Glanzleistung. Weder verkehrstechnisch noch aus ökonomischer und ökologischer Sicht.

