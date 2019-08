Falkensee

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis 6 bekommen in den nächsten Wochen viel prominente Unterstützung: Im August geben sich Politpromis die Klinke in die Hand. Vor allem in Falkensee werben sie um die Aufmerksamkeit und Stimmen der Wähler.

Unterstützung im Bürgermeisterwahlkampf

Wobei Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, gar nicht in die grüne Hochburg Falkensee kommt, sondern nach Schönwalde-Glien fahren will. Dort wird er am Mittwoch kommender Woche den grünen Bürgermeisterkandidaten Karl-Heinz Kordt unterstützen, aber auch in Sachen Landtagswahl dürfte die Spitzenkandidatin der Grünen in der Region Ursula Nonnemacher von dem Besuch profitieren. Am Vormittag des Tages ist Robert Habeck in Rathenow unterwegs. Den genauen Terminplan haben die Wahlkämpfer noch nicht bekanntgegeben.

Altmaier in der Stadthalle

Da ist man an anderer Stelle schon weiter. Seit Monaten steht fest: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für den 26. August um 19.30 Uhr in der Stadthalle von Falkensee angekündigt. Der CDU-Politiker steht dann auch der Spitzenkandidatin seiner Partei, Barbara Richstein, zur Seite, die das vierte Mal in Folge das Direktmandat erringen will. Für den 13. August hat sie den Bundesvorsitzenden der Senioren-Union Otto Wulff nach Falkensee eingeladen.

FDP will zurück

Wieder in den Landtag einziehen wollen die Liberalen. Dazu hat die FDP eine Reihe von Großveranstaltungen im Land geplant, am 20. August sind Christian Lindner und Linda Teuteberg zu Gast in Falkensee. Der Bundesvorsitzende und die FDP-Generalsekretärin geben dann in der Stadthalle auch dem regionalen Spitzenkandidaten Amid Jabbour ihre Unterstützung.

Ministerpräsident in der Region

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke besucht die Region. Der Sozialdemokrat kommt am Tag vor der FDP nach Falkensee auf den Campusplatz an der Stadthalle, er will am 19. August sozialdemokratische Positionen vertreten und mit der SPD-Spitzenkandidatin Ines Jesse auftreten. Auch im Wahlkreis 5 ist Dietmar Woidke aktiv, hier lädt er für den 26. August mit Johannes Funke zum Bürgergespräch in den Märkischen Künstlerhof ein. Johannes Funke wird bereits am 6. August Bundes-SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei dessen Besuch in Friesack begleiten.

AfD-Offensive am Campusplatz

Auch der Falkenseer Heiko Prüwer hat sich für seinen Wahlkampf Schützenhilfe geholt. Der AfD-Spitzenkandidat des Wahlkreises 6 plant vom 8. bis 26. August in jeder Woche eine Veranstaltung im Musiksaalgebäude am Campusplatz von Falkensee. Zu Gast sind unter anderem der EU-Abgeordnete Nicolaus Fest und Brandenburgs Spitzenkandidat Andreas Kalbitz, angekündigt haben sich auch Alexander Tassis, der Bundessprecher der Interessengemeinschaft „Homosexuelle in der AfD“, sowie die Bundestagsabgeordneten René Springer und Norbert Kleinwächter.

Von Marlies Schnaibel