Falkensee

Diese Fahrt hat für einen 42 Jahre alten Mann am Sonnabend gegen 20.40 Uhr in der Helmholtzstraße in Falkensee ein plötzliches Ende genommen: Polizisten stoppten ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,86 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit ins Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Danach erging eine Verkehrsstrafanzeige gegen den Mann.

Von MAZonline