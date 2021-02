Falkensee

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstag um 19.50 Uhr am Bahnhof Falkensee in der Bahnhofstraße einen 14 Jahre alten Jungen geschlagen. Der Jugendliche aus dem Havelland war mit Freunden gemeinsam am Bahnhof, als sich ein ihm unbekannter Mann der Gruppe näherte. Während seine Kumpels davonliefen, bleib der 14-Jährige stehen. Kurze Zeit später griff der Mann den Jungen an und schlug ihn. Der verletzte Junge lief weg. Die Polizei wurde über die Attacke informiert.

Eine sofort eingeleitete Absuche durch die Beamten um den Falkenseer Bahnhof blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Rettungssanitäter brachen den Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei bisher noch völlig unklar.

Von MAZonline