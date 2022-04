Falkensee

Ein Mitarbeiter bemerkte am Sonntagmorgen einen Einbruch in den Personalaufenthaltsraum eines Sportplatzes in Falkensee und rief die Polizei. Bislang Unbekannte waren in das Gebäude eingedrungen und durchwühlten dort mehrere Räume und Schränke.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schadenshöhe ist derzeit nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline