Falkensee

Gesucht wird der rechtmäßige Besitzer eines Herrenrades, das diesem wahrscheinlich gestohlen wurde. Der Mann, der das Fahrrad nutzte, konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen und schilderte der Polizei eine wenig glaubhafte Geschichte, so dass das Rad am 22. Juni in der Ruppiner Straße in Falkensee sichergestellt wurde.

Das 26er-Herrenrad ist schwarz/orange, hat eine Kettenschaltung, verfügt über einen Gepäckträger und Schutzbleche. Hersteller ist die Firma Serios, Modell Eight Ball. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Nummer: 03322/75 00. Wichtig ist, einen Eigentumsnachweis mitzubringen, damit der echte Eigentümer mit dem Rad davonfährt.

Von MAZ online