Falkensee

Zu einer schweren Gewaltstraftat ist es am Mittwochnachmittag in Falkensee gekommen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen drei Männern an einem Imbiss in der Finkenkruger Straße, der eskalierte. Zwei Männer gingen gegen 16.45 Uhr auf einen 24- Jährigen los. Zunächst attackierten sie den jungen Mann verbal. Dann zückte einer der Angreifer nach Angaben von Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin einen „scharfen Gegenstand“ und stach den 24-Jährigen nieder. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Das Opfer konnte in seiner Not einen Zeugen auf seine Lage durch Rufe aufmerksam machen und um Hilfe bitten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Angreifer konnten fliehen, bevor die Polizei am Tatort eintrafen. Eine unmittelbar eingeleitete Sucher endete ergebnislos. Von den Flüchtigen fehlt jede Spur.

Rettungssanitäter brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu der Beziehung der drei Männer zueinander und zur Identität der Angreifer dauern an. Dabei soll auch Licht kommen in das Motiv für den Angriff. Die Tat ereignete sich bei schönstem Frühlingswetter, bei dem viele Menschen in Falkensee unterwegs waren.

Von MAZonline