Falkensee

Zwei junge Männer haben sich im Skater-Park in der Rosenstraße in Falkensee am Sonntag um 1 Uhr geprügelt. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, war ein 23-Jähriger bereits in Richtung Poststraße geflohen. Polizisten gelang es jedoch, ihn zu fassen.

Gegen den Mann und einen 20-Jährigen ergingen Strafanzeigen wegen wechselseitig begangener Körperverletzungen.

Von MAZonline