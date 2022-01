Falkensee

Mehrere wild gestikulierende Jugendliche zogen am Sonntag um 2.45 Uhr in der Akazienstraße in Falkensee die Aufmerksamkeit einer Funkwagenbesatzung auf sich. Wie sich herausstelle kam es innerhalb der Gruppe kurz zuvor zu einer Körperverletzung wobei ein junger Mann im Gesicht verletzt wurde.

Die Täter – ein Zwillingspärchen – waren ebenfalls noch vor Ort. Beide gingen dann auf die Polizisten los. Die Polizei konnte das erst durch Pfefferspray beenden. Die angetrunkenen Beschuldigten waren bereits wegen Widerstands bekannt und wurden später an ihre Mutter übergeben.

Von MAZonline