Falkensee

Der Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Havelland codiert am Dienstag, 12. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Falkenhagener Straße 8, Gelände der KÜS, in Falkensee Fahrräder.

Mitzubringen sind der Eigentumsnachweis, ein Personaldokument und wenn vorhanden, der Fahrradpass. Die vorhandene Rahmennummer des Fahrrades ist bereit zu halten.

Besitzer von E-Bikes sollten ihre Batterieschlüssel mitzubringen, da es zwingend erforderlich ist, die Batterie vor der Codierung zu entfernen. Minderjährige können ihre Fahrräder nur im Beisein der Eltern, oder mit deren schriftlicher Einverständniserklärung, codieren lassen. Fahrräder mit Carbonrahmen können nicht codiert werden.

„Auch wenn Fahrraddiebstähle im Land Brandenburg tendenziell zurückgegangen sind, bleibt es besonders wichtig, sich um eine wirksame Diebstahlsicherung für sein Fahrrad Gedanken zu machen“, sagt Daniel Keip von der Polizeidirektion West. Durch die Codierung werden Fahrräder mit einer individuellen, personengebundenen Buchstaben- und Zahlenkombination versehen, welche unauslöschlich in den Fahrradrahmen eingraviert wird. Diese Individualnummer ermöglicht eine konkrete Eigentümerzuordnung und vereinfacht beim Wiederauffinden nach einem Diebstahl oder bei Polizeikontrollen die Prüfungshandlungen.

Auch hilft eine Codierung möglicherweise Fahrraddiebe abzuschrecken. Wirkungsvoll sei dabei die mit der Codierung verbundene Anbringung eines Aufklebers mit der Aufschrift „Finger weg! Mein Rad ist codiert!“.

Von MAZ