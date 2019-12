Falkensee

Adventszeit ist Spendenzeit. Das dachten sich auch ein 19-Jähriger und dessen Komplize und baten Passanten auf einem Supermarktparkplatz in der Falkenseer Karl-Marx-Straße um Spenden. Ein Polizist wurde Montagmittag auf die jungen Männer aufmerksam und wollte sie kontrollieren.

Dabei ergriff einer der beiden die Flucht, der 19-Jährge konnte von dem Beamten gefasst werden. Bei der Durchsuchung fand er eine Spendenliste, auf der Passanten unterschreiben sollten, sowie Bargeld. Die Polizei stellte beides sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts des Betrugs. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dubiosen Spendensammlern, die nicht für den guten Zweck, sondern die eigene Tasche Geld sammeln.

„Beim Spenden gilt, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen“, rät Polizeisprecher Daniel Keip. Bei aggressivem Verhalten der Spendensammler sollten sich die Menschen nicht scheuen, die Polizei zu benachrichtigen.

„Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen“, so Keip.

Von MAZ