Polizei löst Ansammlung von neun Männern auf

Falkensee

Eine Gruppe von neun Personen, die dicht gedrängt an einem Hauseingang saßen und sich austauschten – sie wurde am frühen Montagabend in der Falkenseer Bahnhofstraße von der Polizei aufgelöst.

Die neun Männer osteuropäischer Herkunft waren im Alter zwischen 23 und 51 Jahren. Sie wurden hinsichtlich der aktuellen Rechtslage des Infektionsschutzgesetzes über die geltenden Eindämmungsverordnung aufgeklärt. Sie gaben an, aus Langeweile aus Berlin nach Falkensee gefahren zu sein.

Da sich sechs der Männer nicht ausweisen konnten, mussten sie die Beamten auf das Revier begleiten. Nach der dort erfolgten Identitätsfeststellung wurden sie entlassen. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurde aufgenommen.

Von MAZ