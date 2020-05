Dallgow-Döberitz

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland nach einem unbekannten Mann. Er soll am 18. Juli 2019 einer Frau in Dallgow-Döberitz zunächst aus einem Einkaufswagen in einem Supermarkt die Geldbörse entwendet haben. Wenig später wurden mit der EC-Karte der 87-jährigen an einem Bankautomaten in Falkensee mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Mit den Aufnahmen der Überwachungskamera der Bank sucht die Polizei nun nach dem tatverdächtigen Mann.

Der Mann soll am 18. Juli 2019 eine EC-Karte gestohlen haben. Quelle: PD West

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland fragt: Wer kennt die Person auf den Bildern oder kann Angaben zur Identität machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322/ 275-0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZ