Zwei hochwertige Mobiltelefone im Wert von über 2000 Euro waren Mitte November die Beute von zwei unbekannten Männern. Sie hatten sich am 16. November 2019 in den zum Tatzeitpunkt gut gefüllten Mobilfunkladen in der Dallgower Straße von Falkensee begeben und zunächst verschiedene ausgestellte Handys angeschaut.

Aus der Verankerung gerissen

Als schließlich einer der Täter den Laden bereits wieder verlassen hatte, riss der andere gewaltsam zwei Mobiltelefone von der Diebstahlsicherung und rannte aus dem Laden. Daraufhin wurde ein Alarm ausgelöst. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die unbekannten Männer jedoch nicht mehr feststellen.

Suche nach den Handydieben. Quelle: Polizei

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf Beschluss des Amtsgerichts Potsdam mehrere Bilder einer Überwachungskamera. Darauf sind die beiden Personen zu sehen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet wurde.

Mithilfe erbeten

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland bittet nun um Hinweise, die zur Klärung der Identität der Personen beitragen können. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322 275-0. Alternativ können Hinweise auch über das Online-Formular unter polbb.eu/hinweis gegeben werden.

