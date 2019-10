Falkensee

Nach umfangreichen Ermittlungen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in der Pestalozzistraße in Falkensee am 14. Juli bittet die Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung der Täter. Die beiden bislang unbekannten Männer waren gegen 3 Uhr auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses gelangt und hatten dort, offenbar in der Absicht in das Haus einzubrechen, mit einem Stein ein Fenster zertrümmert.

Die Bewohner wurden dadurch wach und schalteten das Licht an. Da waren die Männer schon geflüchtet. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder der Identität der beiden Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 oder über das Online-Portal www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ