Falkensee

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rotkehlchenstraße in Falkensee haben am Montag um 15.30 bei ihrer Rückkehr Einbruchsspuren an der Eingangstür entdeckt. Doch die Tür hielt dem stand. Die Bewohner alarmierten sofort die Polizei.

Offenbar haben Unbekannte irgendwann in der Zeit zwischen 7 Uhr und der Rückkehr der Besitzer versucht, in das Haus zu gelangen. Polizisten sicherten Spuren der Täter. Die Kripo ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. Der Schaden liegt bei 100 Euro.

Von MAZonline