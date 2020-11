Am Samstagabend wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Falkensee gerufen. Anscheinend war aus der betreffenden Wohnung ein lautstarkes Streitgespräch wahrzunehmen. Aufgrund der vorgefundenen Lebensumstände wurde das Kleinkind durch Mitarbeiter des Jugendamtes in Obhut genommen.