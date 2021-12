Falkensee

Einen Schaden von etwa 1 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an einem Zigarettenautomaten in der Friedrich-Engels-Straße in Falkensee angerichtet. Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei darüber informiert, dass der Automat starke Beschädigungen aufweist.

Offenbar hatten ein oder mehrere Täter versucht, den Automaten aufzuhebeln und so an das Innere zu gelangen. Das misslang jedoch. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline