Falkensee

Durch den Geschädigten ist polizeilich folgender Sachverhalt bekannt geworden: Der oder die unbekannten Täter haben sich am Montagnachmittag um 15.20 Uhr Zugang zu einem umzäunten Gelände in der Kastanienallee in Falkensee verschafft. In der Folge drangen die Täter in einen Schuppen ein und entwendeten daraus ein Fahrrad.

Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1 000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen besonders schweren Diebstahls. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat zu dem Sachverhalt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline