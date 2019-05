Falkensee

Vor vier Jahren war Schluss, aber dann hat Thomas Adam doch wieder begonnen: Der Porzellandesigner arbeitet weiter. Seine neuen Arbeiten stellt er jetzt erstmals aus. Zu sehen sind sie in der Galerie Schneeweiß von Falkensee.

Manufaktur geschlossen

Thomas Adam hatte 1990 mit Christian Ziege die Porzellanmanufaktur Adam & Ziege gegründet und über viele Jahre erfolgreich geführt. Aber die schwierigen Marktbedingungen ließen die beiden Männer 2015 die Notbremse ziehen: Sie stellten den Betrieb in Stahnsdorf ein.

Zur Galerie Zwei neue Ausstellungen sind in Falkensee zu sehen. Porzellandesigner Thomas Adam zeigt nach seinem Neustart erstmals öffentlich seine Arbeiten. Malerei mit Farbpower von Christiane Hochbaum ist beim Kirchenkreis zu sehen.

„Die Übersättigung des Marktes und versaute Preise“, hatten die Männer damals als Gründe für das Aus angegeben. Mit ihrer hochwertigen und humorvollen Porzellankollektion waren sie zwar weltweit auf Resonanz gestoßen, aber betriebswirtschaftlich doch an die Grenzen gelangt.

Suche nach Atelier

Thomas Adam aber wollte das Kapitel für sich nicht ganz abschließen. Der Kleinmachnower, der Porzellandesign an der Kunsthochschule Halle-Burg Giebichenstein studiert hatte, hat im heimischen Keller wieder angefangen. Jetzt sucht er ein geeignetes Atelier im Süden von Berlin, am liebsten eine Scheune oder ähnliches, wo er seine Ideen umsetzen kann.

Arbeiten von Thomas Adam Quelle: Marlies Schnaibel

An Können und Ideen mangelt es dem Endfünfziger nicht. Immer wieder hatten Freunde des feinen Porzellans mit der besonderen Bemalung ihn angeregt zum Weitermachen, auch der Weltsalzstreuerverband aus den USA hakte nach.

Kunst mit Augenzwinkern

Und so ist Thomas Adam, der als Grafiker und Betriebsausstatter arbeitet, wieder zum Porzellan gekommen. „Es sind Arbeiten im Stil des Hauses, eben mit einem Augenzwinkern“, erklärt er seine Art, die Gegenstände zu formen und in der eigenen Unterglasurmalerei zu bemalen.

Vasen, Salzstreuer, Flaschenverschlüsse, Dosen, Teller, Schalen, Tassen – alles wird gern mit heiteren Gesichtern versehen und mit strahlenden Farben ausgeführt. Hier läuft eine Ameisenarmee übers Geschirr, da wird eine Figur auch mal mit Gold aufgepeppt. Bis zum 12. Juni können sich die Besucher den neuen Thomas Adam anschauen.

Bilder beim Kirchenkreis

Eine zweite neue Ausstellung ist seit Dienstag beim Kirchenkreis Falkensee in der Bahnhofstraße zu sehen. Christiane Hochbaum zeigt hier ihre Bilder.

Christiane Hochbaum stellt in Falkensee aus Quelle: Marlies Schnaibel

Die gebürtige Schwerinerin hatte nach der Wende ihre kreative Ader ausgelebt: Sie studierte Malerei und Grafikdesign. Heute lebt sie in Spandau und ist manchen Falkenseern als Gemeindesekretärin der Kirchengemeinde Heilig Geist bekannt.

Aktuelle Ausstellungen in Falkensee Galerie Schneeweiß, Poststraße 35: Adam Porzellan-Atelier, bis 30. Juni. Kirchenkreis Falkensee, Bahnhofstraße 61: Malerei von Christiane Hochbaum, bis September. Museumsgalerie, Falkenhagener Straße 77: Fotografie zu Fontane, bis 30. Juni. Stadtbibliothek am Campusplatz: „Farben-Klang“ Malerei von Hannelore Bräuning. Finkenkruger Kirche: Malgruppe von Anna Filimonova, bis 26. Mai. Becher-Kulturhaus, Havelländer Weg 67: Zeichenzirkel des Hauses.

In der jetzigen Ausstellung zeigt Christiane Hochbaum Bilder, die vor allem in Italien, an der Ostsee, aber auch in Falkensee entstanden sind. Sie offenbaren die Freude der Malerin am Umgang mit Farbe. Ihr Blau überstrahlt den Ausstellungsraum.

„Die Farben haben Power und auch Wärme“, sagt sie. Und sie machen Lust auf Leben und Reisen, da waren sich die Besucher der Ausstellungseröffnung einig.

Von Marlies Schnaibel