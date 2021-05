Aus allen Nähten platzte am Mittwochnachmittag der Sportplatz an der Europagrundschule in Falkensee. 30 Kids wuselten um das Trainerteam umher. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr durften die „Powerkids“ vom TSV Falkensee wieder gemeinsam Sport treiben. Überglücklich darüber waren nicht nur die Kinder.