Falkensee

Der Wettergott war am Sonnabend ungnädig, nass und kalt war es. Das hielt die Besucher aber nicht davon ab, den erstmals stattfindenden Markttag des Weltladens in Falkensee zu besuchen.

„Wir haben festgestellt, dass in der Bahnhofstraße nicht viel los ist. Die derzeitige Baustelle trägt einiges dazu bei“, berichten dessen Mitarbeiterinnen Bettina Hegewald (Koordinatorin Ehrenamt), Brigitte Frin-Tapper und Carola Evard, die sich ehrenamtlich im Weltladen engagieren. „So kamen wir auf die Idee, einen kleinen Marktplatz zu machen, um mit den Nachbarn und der Stadtgemeinschaft ins Gespräch zu kommen.“ Regionale Künstler und Kleinstproduzenten haben sie dafür gewinnen können. „Wir wollen mit dem Markttag auf kurze Wege und verpackungsfreie Produkte aufmerksam machen. Die Kunden können gleichzeitig natürlich auch die fair gehandelten Produkte des Weltladens kaufen“, erklärten dessen Mitarbeiterinnen. Wichtig sei, dass der Markttag auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen solle, denn Regionalität und Nachhaltigkeit könne jeder selbst mitgestalten. Unter dem Projekttitel „Eine Welt der Vielfalt“, soll für mehr Weltoffenheit, globales Denken und Handeln sensibilisiert werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bunt und ansprechend präsentierte sich das kleine Sortiment der Produkte. Brotaufstriche, eingelegtes Gemüse, Kräuter- und Badesalze sowie diverse Senfsorten, Kräuteressige und Kräuteröle fanden schnell ihre Abnehmer. Für den nachhaltigen Einkauf konnten die Kunden vor Ort gehäkelte Baumwollnetze und Taschen am Marktstand von Petra Starke aus Falkensee erwerben, die auch gestrickte Pullover im Sortiment hatte. Am Verkaufstisch von Kerstin Siewert aus Neuenhagen bei Berlin fanden sich neben diversen Kräuterölen und -essigen auch eingelegtes Gemüse und 30 Sorten Marmeladen und Gelees. Besonders ausgefallene Kreationen wie Zwiebelmarmelade, Gänseblümchen- oder Löwenzahngelee kamen gut bei der Kundschaft an. „Meine Produkte sind zu 95 Prozent aus eigenem Anbau“, so Siewert. Keramiken von einer Gruppe einer Berliner Klinik bot sie ebenfalls an. Diese seien von beeinträchtigten Menschen während deren Therapie erschaffen worden.

Nützliches aus Baumwolle und Leckeres fürs Brot

Nützliche Dinge aus Baumwolle gab hielt Judith Lilke aus Dallgow-Döberitz bereit. Sie bot unter anderem Lunchbags an, eine Alternative zu konventioneller Plastik-Brotdose oder Brötchentüte. „Die Lunchbags sind in der Waschmaschine waschbar. Innen ist beschichtete Baumwolle verarbeitet, somit ist sie undurchlässig. Zudem sind sie lebensmittelecht“, erklärte die Dallgowerin.

Abgerundet wurde das Angebot bei der Premiere des Markttages von Produkten der Kräuterpädagogin Sybille Bach aus Kladow. Sie verkaufte diverse Brotaufstriche und Senfaufstriche, aber auch Bade- und Kräutersalze.

Neben Händlern auch die Tiertafel Falkensee und Künstlerin vor Ort

Auch die Tiertafel Falkensee war vor Ort vertreten und bot Osterdekorationen, Handarbeiten und Spielzeuge für Hunde und Katzen an. Die Produkte waren von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tiertafel hergestellt worden. Alle Erlöse aus dem Verkauf kommen den Tieren zugute. So wird unter anderem Futter für bedürftige Tiere davon gekauft.

Künstlerin Asel Tamiralieva-Meyer aus Falkensee präsentierte ihre Filzprodukte. Sie habe eine Kooperation mit einer Frauengruppe aus Kirgistan und verkauft deren Filzprodukte ebenfalls an ihrem Stand, „da die Frauen wegen Corona zurzeit keine andere Möglichkeit haben ihre Filzarbeiten zu verkaufen“, berichtete Brigitte Frin-Tapper.

Zur Galerie Erstmals fand am Sonnabend in der Bahnhofstraße in Falkensee ein vom Weltladen initiierter Markttag statt. Der drehte sich vor allem um regionale und nachhaltige Produkte. Denn dazu könne jeder seinen Beitrag leisten, meinen die Veranstalter. Das Angebot reichte von Zwiebelmarmelade bis hin zu Lunchbags aus Baumwolle.

Mit einem Video gaben die Marktveranstalter den Besuchern zudem Einblicke in das Leben von Frauen auf der kleinen Südpazifikinsel Vanuatu. Die Insel wird vom Müll der Zivilisation „überschwemmt“. Der Film berichtete eindrucksvoll davon, wie sich der Klimawandel in Vanuatu auswirkt, aber auch, dass der Plastikverbrauch dort bereits besonders radikal reduziert wurde. Vanuatu sei das Land mit dem strengsten Plastikverbot. Einwegstrohhalme und Styroporverpackungen sind verboten. Seitdem seien die Strände sauberer geworden und Vanuatu versuche, neue Maßstäbe zu setzen und Vorreiter zu sein. Ein Verbot von Wegwerfwindeln, Einmalbesteck und Netzhüllen für Früchte trat 2020 in Kraft. Im Weltladen sei zu diesem Thema auch ein Schaufenster mit Styropor, Einweghandschuhen, Einwegwindeln, Müllsäcken und Fischernetzen dekoriert worden. Die Fische für das Netz bastelten die Kinder der Kita „Arche“.

Besucher nehmen den kleinen Markt gut an

Mehr als gelungen empfand die Falkenseerin Agnes Wendelmuth den erstmals durchgeführten Verkaufstag. „Der kleine Markt gefällt mir ausgezeichnet. Solche Märkte mit Produkten aus eigener Produktion liebe ich. Hoffentlich findet so etwas nun regelmäßig hier statt“, sagte sie. Geplant ist das tatsächlich: Am Ostersonnabend, den 3. April, soll vor dem Weltladen in der Bahnhofhofstraße 61 in Falkensee der nächste Markttag stattfinden.

Von Hannelore Berg