Falkensee

Es ist eine gute Nachricht für junge Mütter in Falkensee und Umgebung: Das Projekt „Känguru“ des Diakonievereins im Kirchenkreis Falkensee e.V. kann ab sofort wieder Ehrenamtliche in Familien zur Unterstützung schicken. Für drei Stunden in der Woche kümmern sich diese dort um die Kinder und sorgen so für etwas Entlastung für die Mutter.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Helga Fischer, eine der Patinnen im Projekt, ist schon seit fünf Jahren begeistert an der Initiative beteiligt. „Nachdem ich in Rente gegangen bin, wollte ich gerne weiter ehrenamtlich arbeiten“, berichtet die gelernte Kinderkrankenschwester und ehemalige Krippenerzieherin. Mit „Känguru“ fand sie genau das, was sie suchte: „Wichtig war mir die Arbeit mit Kindern und das gefällt mir sehr an dem Projekt. Ich bin einer Familie zugeteilt und unterstützte diese regelmäßig jede Woche – so baut sich eine richtige Beziehung auf. Das finde ich gut.“

Oft profitieren ältere Geschwister

Auf welche Weise die Unterstützung gestaltet wird, entscheiden die Eltern: „Wenn es in der Familie nur ein Baby gibt, kümmert sich die Patin um dieses. Häufig sind aber noch größere Kinder da und dann liegt der Fokus eher auf ihnen“, berichtet Fischer. Für die größeren Geschwister ist das oft ein besonderes Highlight. Denn für viele ist es nicht leicht, wenn ein neues Kind in die Familie geboren wird und plötzlich die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. „Wenn ich mich als Patin dann dem großen Kind zuwende, darf es mal wieder die Hauptperson sein“, erklärt Fischer.

Der zehnjährige Moritz, den sie gerade betreut, kann das bestätigen: „Ich fand es sofort toll, als Helga neu zu uns gekommen ist. Sie holt mich auch manchmal von der Schule ab. Dann können wir ganz spontan etwas unternehmen, zum Beispiel zum Havelpark fahren“, erzählt er begeistert. Die kinderliebe Patin nimmt sich Zeit für ihn, lässt sich ganz auf Moritz Wünsche ein und unternimmt die unterschiedlichsten Sachen mit ihm: Wettschwimmen im Spandauer Kiesteich, Pflaumen sammeln und Marmelade kochen oder ausgedehnte Radtouren sind nur einige der gemeinsamen Aktivitäten. „Toll finde ich auch, wenn ich Helga mal etwas zeigen kann, zum Beispiel wie man WhatsApp am Handy bedient“, verrät Moritz.

Die Mutter ist sehr dankbar für die Unterstützung

Dass die Patin und Moritz so gut miteinander auskommen, ist auch für seine Mutter eine große Erleichterung: „Moritz hängt sehr an ihr und freut sich immer schon darauf.“ Auch für sie selbst sind die paar Stunden zusätzliche freie Zeit die Woche eine große Hilfe. „Ich weiß gar nicht, wie ich alles sonst geschafft hätte. Meine Schwiegereltern und Eltern sind voll berufstätig – mir fehlte einfach jemand, der mich ein wenig entlastet.“ Sie ist selbst im öffentlichen Bereich berufstätig und möchte deswegen nicht namentlich genannt werden. Sie nahm zwei Monate nach der Geburt Kontakt zu dem Projekt „Känguru“ auf – und ist heute sehr dankbar für diese Entscheidung.

Die herzliche Frau wünscht mehr jungen Müttern den Mut, Hilfe in Anspruch zu nehmen: „Man denkt immer, andere haben das auch alles geschafft, dann muss man das ebenfalls schaffen. Oder man meint, dass es einem noch nicht schlecht genug geht. Ich kann im Nachhinein jeder Frau, die am Limit ist, nur raten, das Projekt Känguru zu kontaktieren.“ Das Schöne sei auch, dass man wirklich merke, dass die andere Seite sich gerne ehrenamtlich engagiere. „Ich muss mich nicht so lange zusammenreißen, bis ich nicht mehr kann. Ich kann als Mutter nur weiter für meine Kinder da sein und eine gute Mutter sein, wenn ich mich nicht völlig aufgebe!“

Koordinatorin mit Menschenkenntnis

Das Schöne an dem Kontakt zu der ehrenamtlichen Patin ist auch die emotionale Unterstützung: „Es tut sehr gut, langfristig zu wissen – da kommt jede Woche jemand und hat auch mal ein offenes Ohr.“ Das gute Vertrauensverhältnis zwischen den beiden ist auch der Koordinatorin des Projekts, Helga Lümmen, zu verdanken. Sie ist immer erste Kontaktperson der Mütter und vermittelt diese an geeignete Patinnen. „Frau Lümmen kam zunächst zu einem persönlichen Vorgespräch vorbei und hat sich ein Bild von der ganzen Situation gemacht. Dann gab es ein Kennenlerntreffen mit Frau Fischer und da hat die Chemie sofort gestimmt“, erinnert sich die Mutter.

Jede Familie oder alleinerziehende Person mit einem Kind unter einem Jahr kann sich bei Bedarf an das Projekt „Känguru“ wenden. „Das Angebot ist kostenlos und kann von jedem in Anspruch genommen werden. Momentan stehen auch in Elstal freie Patinnen zur Verfügung“, berichtet Lümmen. Sie ist telefonisch erreichbar unter der 03322/234 13 88 sowie dienstags von 10 bis 14 Uhr im Diakonieverein in der Bahnhofstraße 61.

Von Leonie Mikulla