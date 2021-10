Projekt in Falkensee klärt über Cybermobbing auf

Falkensee

Sozialer Rückzug, Selbstzweifel und psychische Störungen sind nur einige der Auswirkungen von Cybermobbing auf junge Menschen. Um die Thematik stärker in den Fokus zu rücken, existiert seit kurzem das Projekt „Digitale junge Superheldinnen“. Es ermöglicht Mädchen aus Falkensee und Umgebung, sich präventiv mit Formen und Folgen digitaler Gewalt auseinanderzusetzen.

Projekt entstand im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche

„Digitale Medien sind ständige Begleiter im Alltag von Jugendlichen. Sie bieten viele Chancen, aber auch Risiken. Auf diesen liegt ein Schwerpunkt des Projekts“, erklärt Kathrin Neumann (ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte aus Brieselang). Sie organisiert das Projekt in Kooperation mit Juliane Wutta-Lutzmann (Gleichstellungsbeauftragte aus Falkensee) und der Schülerin Clara Weiger (Jugendforum Falkensee). Es wird gefördert vom Land Brandenburg im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche 2021, die noch bis zum 10. Dezember unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“ andauert. „Mit unserem Projekt möchten wir gerne gezielt auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen in der Altersstufe von 12 bis 17 Jahren“, erzählt Neumann.

Cybermobbing hat viele Facetten

Wie verbreitet Cybermobbing ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Laut einer Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International aus dem Jahr 2020 haben 70 Prozent der Mädchen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren schon einmal digitale Gewalt in Form von Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen erlebt.

Dabei zeigt sich auch: „Mädchen sind anders und stärker von digitaler Gewalt betroffen. Zu den Gefahren zählt nicht nur Cybermobbing. Cybergrooming bezeichnet beispielsweise die Problematik, dass Mädchen angeschrieben werden von Personen, die sich als jemand anderes ausgeben – das kann die Vorstufe von sexuellem Missbrauch sein“, beschreibt Neumann.

Auftaktveranstaltung im Kino Ala

Um einen Austausch über die Problematik zu ermöglichen, sollen verschiedene Veranstaltungsformate stattfinden. Als Auftaktveranstaltung wurde am 26. Oktober im Kino Ala Falkensee der Film „Lena Love“ gezeigt mit anschließender Diskussionsrunde. „Wir haben uns für dieses Format entschieden, da ein Kinofilm ein niedrigschwelliger Einstieg in das Thema ist und viele Menschen erreicht. Wenn das Thema nicht gut behandelt wird, stumpft man schnell ab. Der Film spricht einen persönlich an und stellt auf drastische Form die Auswirkungen von Cybermobbing dar“, weiß Neumann.

Das Angebot wurde gut angenommen: 16 Mädchen kamen, um den Film zu sehen und sich darüber zu unterhalten. „Der Film hat einen sehr starken Eindruck bei den Mädchen hinterlassen. Auch mich nimmt er immer wieder mit, weil er zeigt, welche gravierenden Auswirkungen Cybermobbing haben kann“, erzählt die Gleichstellungsbeauftragte. Nach dem Film sprachen die Teilnehmenden über besonders bewegende Szenen und thematisierten zudem, mit welchen Strategien Betroffene sich schützen können.

So können Eltern unterstützen

„Ganz wichtig ist es, sich Hilfe zu holen, auch wenn man meint, alleine zu sein. Man sollte versuchen, eine Vertrauensperson zu finden. Zu Not gibt es auch verschiedene Rat- und Hilfsangebote“, erklärt Neumann. Auch Eltern können in der Situation unterstützen: „Der erste Schritt ist, die Problematik ernst zu nehmen. Ich höre oft, dass Eltern die Problematik damit herunterspielen, dass es früher auch schon Hänseleien gegeben habe. Mobbing im Netz ist aber oft viel gravierender, weil es anonym ist und sich durch Liken und Teilen schnell verbreitet“, warnt Neumann. Für Eltern, die selbst nicht weiter wissen, gibt es beispielsweise das Elterntelefon von der Nummer gegen Kummer oder den Medienratgeber „Schau hin!“.

Prävention im schulischen Umfeld ist wichtig

Oft entsteht Mobbing im Umfeld von Schule, sodass diese eine wichtige Rolle in der Prävention spielt. Das Projekt „Digitale Superheldinnen“ möchte deswegen auch direkt dort vor Ort wirken: „Wir haben Schulen angeboten, Lesungen durchzuführen. Wir stehen in Kontakt mit dem Autor Thomas Feibel, der Netzkrimis zum Thema Cybermobbing geschrieben hat und unser Projekt gerne unterstützen würde“, berichtet Neumann und ergänzt: „Wir hoffen, dass dieses kostenfreie Angebot von den Schulen gut angenommen wird.“

Wenn der Bedarf da ist, kann sich das Team auch vorstellen, im nächsten Jahr Workshops durchzuführen. Diese sollen sich nicht nur auf das Thema Cybermobbing begrenzen. „Wir haben im Vorfeld des Projekts mit mehreren Mädchen drängende Themen ermittelt. Angesprochen wurde auch die Nutzung von Instagram mit damit verbundener Selbstdarstellung“, berichtet Neumann – auch hier möchte das Projekt gerne Unterstützung anbieten.

Info: Hilfe erhalten Eltern zum Beispiel unter www.schau-hin.info/cybermobbing und Jugendliche unter www.jugend.support/mobbing-belaestigung/gemobbt-werden.

Von Leonie Mikulla