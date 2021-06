Falkensee

Ein zehnjähriger Junge und ein 32-jähriger Mann befuhren am Donnerstagnachmittag (10. Juni) gegen 16.30 Uhr hintereinander auf ihren Fahrrädern die Poststraße in Falkensee. Als der 32-Jährige den Jungen überholen wollte, setzte dieser plötzlich zum Linksabbiegen an. Bei dem Zusammenstoß der beiden Radler wurde der Zehnjährige schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von MAZonline