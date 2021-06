Radverkehrskonzept Falkensee: Stadt hat wenig Sympathie für festes Budget

Falkensee

Fachlich und konstruktiv diskutierte der Stadtentwicklungsausschuss am Mittwochabend in der Stadthalle über den Entwurf des Radverkehrskonzepts für die Gartenstadt. Dass die Debatte zu dem Thema, das teils sehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen versucht, durchweg sachlich und fair verlief, war sicher auch dem Ausschussvorsitzenden Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne) zugutezuhalten, der unaufgeregt durch das Thema führte.

Offenes Ende – Ausschuss hat noch viel Redebedarf

Erwartungsgemäß wurde mit offenem Ausgang beraten – ein Beschluss gefasst wurde am Mittwoch nicht. Wie auch – einen dicken Aktenordner mit Unterlagen umfasst das Konzept samt Maßnahmenkatalog und Bürgerbeteiligung. Den imposanten Ordner mit allen Ausdrucken, den Kathrin Pollow zur Sitzung mitgebracht hatte, verstaute die Stadtplanungsamtsleiterin im Laufe des Abends schließlich unter ihrem Tisch. „Ist vielleicht besser so“, meinte sie schmunzelnd. Zuvor waren die Ausschussmitglieder dem grundsätzlichen Vorschlag von Bauamtsleiter Thomas Zylla (CDU) gefolgt, an diesem Abend vornehmlich „auf konzeptioneller Ebene“ die Grundthemen zu diskutieren und sich nicht in der Kleinteiligkeit der zahlreichen individuellen Vorschläge für einzelne Straßenzüge zu verlieren.

Zwei Vertreter des beauftragten Büros „stadtraum“, spezialisiert auf Raumplanung, Städtebau und Verkehrstechnik, präsentierten eingangs die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, aufgeteilt in mehrere „Abwägungskategorien“, wie Winfried Müller-Brandes es bezeichnete. „Es sind sehr viele Maßnahmen“, stellte er nicht unbeeindruckt fest. In 14 Kategorien habe man am Ende die über 1000 Kommentare und Vorschläge aufgenommen, in denen sich immer wieder ähnliche oder gar gleiche Themen wiederfanden: Angefangen beim grundsätzlichen Verhältnis der Kfz-, Fuß- und Radverkehrsteilnehmer, der Regelbenutzung und damit verbundenen Sensibilisierung durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, der Anwendung von Schutzstreifen über das Thema Parken (am Fahrbahnrand oder gar auf Schutzstreifen), die Straßenbäume im Stadtbild und deren Erhalt trotz Baumaßnahmen für den Radverkehr, der Umgang mit den Vorgaben aus dem 2018 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan sowie nach weiteren Tempo-30-Zonen, der „Radweg der Sympathie“, die Verbindungen in die Nachbargemeinden (Dallgow-Döberitz, Wustermark, Brieselang, Schönwalde-Glien und Berlin-Spandau), Querungshilfen bis hin zu den konkreten Bereichen Falkenhagener Straße (L 201), Fahrradstraßen im Bereich Lise-Meitner-Gymnasium, Bahnhofstraße, Bredower Straße, Bahnhof Seegefeld sowie Finkenkrug.

Jonathan Manti kritisiert vorgelegtes Konzept als „zu unambitioniert“

Fast eine Stunde lang präsentierte das Planungsbüro die Bürgereinwendungen. Das anschließende Meinungsbild der Ausschussmitglieder ergab ein diffuses Bild. So gab es teils Zustimmung, jedoch auch Kritik. „Unsere Fraktion steht dem Radverkehrskonzept skeptisch gegenüber“, meinte Jonathan Manti (IdJPPPTHBH). „Es wurde sich viel zu wenig getraut“, kritisierte er. So sei der Radverkehr in Falkensee „jahrelang vollkommen vernachlässigt worden“. Aus diesem Grund sollte mit dem Konzept doch nun für die Zukunft etwas Langfristiges aufgestellt werden. „Das ist nicht der Fall.“ Eine Zustimmung zu dem Konzept gebe es von seiner Fraktion daher nicht. „Zu unambitioniert“ sei es. Manti wies zudem all diejenigen, „die der Meinung sind, den Autoverkehr schützen zu müssen“, klar darauf hin, dass der Radverkehr in der Gartenstadt nicht gestärkt werden könne, „ohne dem Autoverkehr wehzutun“.

Gegebenheiten der Stadt geben nicht viel Spielraum für zusätzlichen Platz

Die Auswirkungen des Radverkehrskonzepts auf den Autoverkehr wurden im Verlauf der Diskussion nur am Rande gestreift. Thomas Weiß (CDU) betonte jedoch, „dass die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtig werden müssen“. Einig waren sich die Ausschussmitglieder, dass die Gegebenheiten in der Stadt nicht viel Spielraum bei der Ausgestaltung neuer Flächen hergeben. Man müsse nun mal mit dem klarkommen, was zur Verfügung stehe.

Kein Manager, sondern Umsetzer werden gebraucht

Spannend waren zudem zwei Einwürfe von Thomas Zylla. Den Vorschlag eines Radverkehrsmanagers für Falkensee wiegelte er strikt ab. „Ein Manager bringt uns an dieser Stelle gar nichts, wir brauchen Umsetzer“, machte er klar. Auch ein – gefordertes – jährliches festes Budget für Radverkehrsmaßnahmen lehnte er ab. Erst müsse das Konzept klar sein, dann die Priorisierung und dann sei ein Blick auf die Kosten sinnvoll, befand er. Anschließend müsse man schauen, „ob der Haushalt und auch die Mitarbeiter in der Verwaltung das hergeben“. So mache es wenig Sinn, „etwas anzuschieben, was am Ende alle überfordert“, merkte er an.

Diskussion zum Radverkehrskonzept wird Ende Juni fortgesetzt

Fast vier Stunden tauschte sich der Fachausschuss aus, wurden auch die grundsätzlichen Blickrichtungen der einzelnen Fraktionen sichtbar. Fortgesetzt wird die Diskussion in der nächsten Sitzung nach der Sommerpause am 30. August. Bis dahin, so einigten sich die Stadtparlamentarier nach einem langen Abend, erarbeiten die Fraktionen erste Änderungsanträge für einen Teil der am Mittwoch besprochenen Themengebiete.

Von Nadine Bieneck