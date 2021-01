Dieses Wochenende wird René S. aus Falkensee so schnell nicht vergessen. Unbekannte Täter wollten in der Nacht zu Sonntag das Motorrad des 35-Jährigen stellen – eine hochwertige Superduke im Wert von mehr als 20 000 Euro. Die Diebe scheiterten jedoch am fehlenden Zündschloss – spurlos verschwunden war das Krad zunächst dennoch.