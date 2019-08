Falkensee

Der AfD-Direktkandidat Heiko Prüwer erhielt vom Falkenseer Regenbogencafé eine Absage. Der AfD-Mann lädt im Wahlkampf wöchentlich zum Bürgerdialog mit verschiedenen Gesprächsrunden, für Mittwoch hat er Alexander Tassis, den Bundessprecher der Interessengemeinschaft „Homosexuelle in der AfD“, eingeladen. Und er hatte dabei auch an das Falkenseer Regenbogencafé eine Einladung zum Gespräch ausgesprochen. Das Café lehnte die Einladung jedoch strikt ab: „Mit Gegnern der vielfältigen Gesellschaft gibt es keinen , Bürgerdialog’“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung.

Gründe der Ablehnung

Als Gründe für die Ablehnung nannten die Betreiber des Regenbogencafés, das unter anderem für interkulturelle und sexuelle Vielfalt steht, die Politik der AfD. Sie verweisen darauf, dass die Bundestagsfraktion der AfD im Oktober 2018 die Abschaffung der Ehe für alle beantragt hat und dass die AfD in Brandenburg der „Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwule & Trans*“ die Finanzierung entziehen möchte. In ihrem Grundsatzprogramm verharrt die Partei auf dem „Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild“. Des Weiteren wird auf Leyla Bilge verwiesen, die einen Tweet der Polizei Berlin, auf dem zwei Polizisten mit Regenbogenfahne zu sehen sind, in den Zusammenhang mit „Geisteskrankheiten“ gebracht hatte.

CSD-Feeling in der Stadt

Das Regenbogencafé ist Teil einer lebendige LGBTIQ*-Kultur in Falkensee. Im Juni hatten 1000 Menschen den Christopher Street Day in der Stadt gefeiert.

Abgrenzung von Gender-Gaga-Etikett

„Bekäme die AfD ihren Willen, wäre das ein Rückschritt in eine Gesellschaft der Intoleranz und Diskriminierung, nicht nur in Bezug auf sexuelle Vielfalt“, erklären die Regenbogencafé-Mitarbeiter. Deshalb wollen sie den Gesprächsabend der AfD nicht durch ihre Anwesenheit legitimieren. „Einem Direktkandidaten, der die Gleichstellung von LGBTIQ* als ,Gender-Gaga’ abtut, kann ein vielfältiges Falkensee und Havelland nur bunten und lauten Protest entgegenhalten“, meinen die Mitarbeiter.

Von Marlies Schnaibel