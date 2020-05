Falkensee

Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Seither wird an diesem Tag an öffentlichen Orten und mit individuellen Aktionen gegen Ausgrenzungen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans- und Inter-Personen gekämpft und als Internationaler Tag gegen Homophobie begangen. Dabei dient die Regenbogenfahne als Symbol der weltweiten Emanzipationsbewegung, sie wird an vielen öffentlichen Orten oder ganz privat gezeigt wird.

Gemeinsame Aktion

In diesem Jahr beteiligen sich in Falkensee Jugendforum und Regenbogencafé gemeinsam mit dem Hissen von Regenbogenfahnen an dem Tag. So wurde eine Fahne am Jugendclub Alte Post in Finkenkrug gezeigt.

Auswirkung im Coronajahr

„Im Coronajahr, bei dem die Menschen aller Geschlechter und sexuellen Orientierungen mit Abstandsgeboten und Strategien der Kontaktvermeidung konfrontiert sind, erweist es sich, dass zwischenmenschliches Miteinander ein elementares Lebenselixier ist. Insbesondere schwule und lesbische Jugendliche leiden unter den Einschränkungen, weil ihnen Orte und Möglichkeiten des Kennenlernens und des Ausprobierens genommen werden“, weist das Jugendforum in einem Schreiben hin.

Von MAZ