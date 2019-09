Falkensee

Das Direktmandat im Wahlkreis 6 war hart umkämpft. Nach der Auszählung von 66 Wahlbezirken zeigte sich am späten Abend: Gewinnerin wird Barbara Richstein ( CDU) mit 22,3 Prozent der Erststimmen. Bei den Zweitstimmen lag im Wahlkreis die SPD vorn.

Viele Briefwähler

Im Wahlkreis 6, der neben der bevölkerungsreichen Stadt Falkensee auch die Gemeinden Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien umfasst, hatten fast 53 000 Wähler die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Der Anteil der Briefwähler lag bei der Landtagswahl sehr hoch.

Zur Galerie In 35 Wahllokalen konnten die Falkenseer ihre Stimmen abgeben.

Die Falkenseerin Barbara Richstein hatte bereits zuvor drei Mal das Direktmandat gewonnen. Vor fünf Jahren gewann sie mit 32,5 Prozent vor Alexander Lamprecht ( SPD) und Ursula Nonnemacher (Grüne), die 13,7 Prozent erhielt. Nonnemacher erreichte diesmal 21,2 Prozent. Ursula Nonnemacher hatte am Vormittag in der Falkenseer Europaschule gewählt und dort auch dem RBB ein kurzes Interview gegeben. Es war das erste des Tages, viele sollten am Abend für die Spitzenkandidatin der Grünen im Land Brandenburg noch folgen. „Das Gewinnen des Direktmandates wäre für uns eine Zugabe gewesen“, sagte sie, eine Zugabe auf ein insgesamt gutes Wahlergebnis.

Falkensee als grüne Hochburg

Die Grünen haben landesweit zugelegt, wenn sie dort auch weit hinter dem Vorhersagehoch zurückgeblieben sind, das sie schon in der Nähe von fast 20 Prozent auf Landesebene gesehen hatte. „Wir sind zweistellig, das ist ein ganz tolles Signal“, sagte Ursula Nonnemacher am Abend tapfer in die Fernsehkameras. Im Wahlkreis 6 konnten sie sich wirklich über 20,1 Prozent für die Grünen freuen. Falkensee bleibt somit für die Grünen eine Hochburg. In der Wählergunst liegen CDU, SPD und Grüne hier eng beieinander.

Ines Jesse knapp auf Platz 2

Mit 21,8 Prozent verfehlte am Ende Ines Jesse ( SPD) das Direktmandat nur knapp. Lange hatte sie bei der Auszählung der Stimmzettel vorn gelegen, bei den stimmstarken Briefwahllokalen holte die Christdemokratin Barbara Richstein jedoch auf und überholte die Sozialdemokratin mit 22,3 Prozent der Stimmen. „Ich bin sehr glücklich, die Region weitere fünf Jahre im Landtag vertreten zu können“, sagte Barbara Richstein am Abend. „Wir haben einen guten, engagierten, vielfältigen und modernen Wahlkampf geführt.“ Persönlich sei sie durchaus auch stolz, dass ihr persönliches Ergebnis über dem der Partei im Wahlkreis liege. Und das, obwohl die Einzelkandidatur eines anderen CDU-Mitgliedes sie einige Stimmen gekostet hat.

Mehr als 900 Stimmen für Fuhl

Thomas Fuhl war bei der Wahl als Einzelbewerber angetreten und sammelte 927 Stimmen. Im Kampf um das Direktmandat hatten sich hinter dem Frauentrio die fünf männlichen Bewerber platziert. Heiko Prüwer ( AfD) holte 16,9 Prozent der Erststimmen. Für Jörg Schönberg (Linke) stimmten 6,6 Prozent, für Knut Leitert (Freie Wähler) 4,4 Prozent, für Amid Jabbour ( FDP) 4,1 Prozent und für Thomas Fuhl (Einzelbewerber) 2,7 Prozent.

Von Marlies Schnaibel