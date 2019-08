Olaf Vandrey will hoch hinaus: Mit einer Chessna ist er vorzugsweise in luftigen Höhen unterwegs, beruflich ist er da etwas bodenständiger. Als selbstständiger IT-Berater unterstützt er kleine Unternehmen und Firmen in EDV-Fragen. Die MAZ sprach mit ihm über seine Anfänge als Fernmeldemonteur und seine Zeit beim Fernsehen.