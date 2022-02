Riesiger Glücksgriff: ASB-Wohngruppe aus Falkensee findet neue Unterkunft

Falkensee

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Britta Bohnsack. Aufgeregt ist sie, und voller Vorfreude. Ebenso wie ihr gesamtes Team. Die 51-Jährige ist als Teamleiterin der havelländischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) verantwortlich für den Bereich der Jugendwohngruppen. Und hinter ihr liegen nervenaufreibende Wochen.

Denn zum Ende vergangenen Jahres war eines eben dieser Wohngruppen von der Obdachlosigkeit und damit dem Projektende bedroht (MAZ berichtete). Die vier Jugendlichen und ihr Erzieherteam mussten zum 31. Dezember nach einer Nutzungsuntersagung für das Gebäude aus ihrer Unterkunft ausziehen. Neue bezahlbare vier Wände für das ASB-Projekt zu finden – in Falkensee angesichts der aktuellen Wohnraumsituation fast undenkbar. Für Robert Grothe, Geschäftsführer der ASB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, sowie Britta Bohnsack und ihre Kollegen, die die Jugendlichen betreuen, eine Zeit voller Anspannung und Ungewissheit. Zumal die Wohngruppe, in der junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren Familien leben können und vom ASB auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden, ein echtes Erfolgsprojekt ist.

Die Rastlosigkeit bei der Suche nach einer Lösung führte Robert Grothe Mitte November zu einem Inserat im Internet („Sonntagabend auf der Couch!“). Ausgeschrieben: ein zum Verkauf stehendes Haus in der Döberitzer Straße. Bei einer Besichtigung des knapp hundert Jahre alten Zweifamilienhauses wurde schnell klar – die räumlichen Bedingungen sind wie gemacht für die Erfordernisse der Wohngruppe. Denn zu denen zählen neben eigenständigen Räumen für die Jugendlichen und einem Gemeinschaftszimmer auch ein eigenes Büro und WC für das fünfköpfige Erzieherteam.

Die Bau- und Malerarbeiten im Haus laufen auf Hochtouren. Quelle: Nadine Bieneck

Ausgeschrieben waren Haus und 800-Quadratmeter-Grundstück auf dem Onlineportal für rund 635 000 Euro. Kein Pappenstiel. Veräußern wollten es die Besitzer, ein älteres Ehepaar, welches viele hundert Kilometer von Falkensee entfernt lebt, vor allem aus Altersgründen. Ein absoluter Glücksgriff für den ASB. Ebenso wie der involvierte Makler, der, so Grothe, „unserem Anliegen sehr zugewandt war und uns auch sehr unterstützt hat“. Trotzdem – der Erwerb des Hauses („Für uns alternativlos. Hätte das nicht geklappt, wäre das Projekt gestorben!“, so Grothe), ist für den ASB ein Novum: „Für uns ist es das erste Mal, dass wir solch eine Immobilie erwerben, um darin ein Jugendwohnprojekt einzurichten“, sagt der Geschäftsführer. Das sei durchaus aufregend und spannend, aber auch mit viel Arbeit verbunden. Dies betreffe sowohl Organisation, Schriftverkehr und zu stellende Anträge (Stichwort: Nutzungsänderung), als auch die handwerklichen und baulichen Maßnahmen vor Ort.

ASB-Geschäftsführer Robert Grothe dankbar für das „kooperative Miteinander“ mit Ministerium, Kreis und Stadt

Robert Grothe ist umso froher, „mit den involvierten Behörden, vom Ministerium über den Landkreis bis hin zur Stadtverwaltung Falkensee so ein kooperatives Miteinander zu erleben. Die Zusammenarbeit ist wirklich gut, wir erleben viel Bemühen und Zugewandtheit“, lobt er. Aktuell rechnet er noch mit einigen Wochen, die unter anderem die Umbauarbeiten aus Brandschutzgründen sowie des Einbaus von Sanitäranlagen erfordern. Wenn die Räume, in denen anschließend statt zuvor vier dann fünf Jugendliche untergebracht werden können, fertiggestellt sind, „werden wir sogar eine Verbesserung zur vorherigen Unterkunft haben. Mit einem Raum mehr und auch dem sozialen Umfeld. Dass sich am Ende all das so gefügt hat, wie es sich nun gefügt hat, ist fast unglaublich und für uns wirklich ein riesiger Glücksfall. Wir sind dafür unheimlich dankbar“, sagt er.

Eine „große Dankbarkeit für alle, die es möglich gemacht haben, das Projekt in dieses Haus zu bringen“ tragen auch Britta Bohnsack und ihre Kollegen Rita Sandrock, Sandra Wendland, Andrea Zimpel und Joey Damsch in sich. „Ohne den ASB-Ortsverband hätte das nicht geklappt“, sagt Bohnsack, ebenso nicht „ohne unsere Handwerker, die sich hier voll reinhängen“.

Falkenseer ASB-Teamleiterin Britta Bohnsack: „Für uns wird das eine neue Ära“

Bis tatsächlich alle Räume in der Döberitzer Straße bezugsfertig sind, sind die Jugendlichen vorübergehend bei einem anderen ASB-Projekt untergebracht. „Dort werden sie trotzdem von uns betreut“, sagt Britta Bohnsack. Keine Dauerlösung, denn „es geht ja auch darum, dass all das, was wir durch das Projekt aufgebaut haben, bei den Jugendlichen nicht verloren geht“, so die erfahrene Pädagogin. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blickt sie auf die Zukunft des Projekts in den neuen vier Wänden. „Etwa Wehmut ist schon da, immerhin waren wir zehn Jahre am alten Standort, das ist schon eine lange Zeit. Aber wir freuen uns auch riesig auf den neuen Standort. Für uns wird das eine neue Ära.“

Von Nadine Bieneck