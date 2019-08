An der Schönwalder Straße von Falkensee hat sich in den vergangenen Jahren ein Insektenparadies entwickelt, in dem Rosen blühen, Wildblumen die Wiese erobern und Jungbäume zu echter Größe heranwachsen können. Jetzt soll ein kleiner Festplatz den Garten der Vielfalt abrunden. Hier können künftig Pflanzzeremonien abgehalten werden.