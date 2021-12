Pandemiebedingt wird der traditionelle „Tag der offenen Tür“ am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG), am dem zukünftige Siebtklässler und ihre Familien die Schule eingehend besichtigen können, Ende Januar ausfallen. Als Alternative bietet das LMG daher bereits jetzt Schulrundgänge an, die online vereinbart werden können.