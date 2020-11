Falkensee

„Als ob die durch Corona bedingten Probleme nicht schon reichen würden, trifft uns der Wasserschaden im Hundehaus zusätzlich in voller Härte. Das gleicht einer mittleren Katastrophe, denn der Schaden beträgt 30.000 Euro“ sagt Heike Wegner, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Umgebung. „Dadurch entsteht nicht nur ein finanzieller, sondern auch ein räumlicher Engpass“.

Was war passiert? Das Tierheim Falkensee unterhält auf dem Gelände an der Dallgower Straße ein Hunde- und ein Katzenhaus. „Den Mitarbeitern war aufgefallen, dass ungewöhnlich viel Wasser auf dem Rasen vor dem Hundehaus stand. Darunter befindet sich eine Abwassergrube“ berichtet Schriftführer Richard Stecker. „Wir dachten schon, wir müssen aber viel Wasser verbraucht haben, wenn die Grube bereits nach zweieinhalb Wochen voll ist, denn ansonsten reicht die Kapazität vier Wochen aus.“

Ungewöhnliches Rauschen

Nichts Böses ahnend begab sich Stecker, der ehrenamtlich im Hundehaus tätig ist, dann am Dienstag, 3. November, in den Lagerraum des Hundehauses und vernahm dort ein ungewöhnliches Rauschen. „Das hörte sich an, als ob vom Blechdach viel Regenwasser ablaufen würde, aber es regnete gar nicht.“

Tierheim bittet um Spenden Das TierheimFalkensee bittet jetzt um Spenden.In erster Liniewerden Geldspenden benötigt, aber auch Futter- und Sachspenden wie Leinen, Hundebetten, Spielzeuge, Decken und vieles mehr können den Tieren helfen.Erreichbar ist die Geschäftsstelle des Tierheims unter Telefon 03322/8389999 oder per E-Mail: info@tierheim-falkensee.de.Homepage:ww.tierheim-falkensee.de

Richard Stecker, im Hauptberuf Schadenregulierer bei einer Versicherung, war sofort klar, dass hier ein Schaden vorliegen muss, der eigentlich nur im Anschlussraum zu finden sein konnte. „Da sah ich das Malheur auch schon. Aus einem defekten Ventil der Gartenwasserleitung sprudelte wie wild Wasser. Als erstes habe ich den Hahn abgedreht. Zum Glück kann das Hundehaus weiter mit Frischwasser versorgt werden, da dies eine andere Leitung ist“.

Mehrverbrauch von 150 000 Liter

Sofort machten sich die Mitarbeiter daran, das Wasser zu beseitigen. Beim Blick auf die Wasseruhr die nächste Hiobsbotschaft: Im Vergleich zum Vorjahr zeigte diese einen Mehrverbrauch von 150 000 Litern an. Doch wo ist das Wasser geblieben? Es hatte sich seinen Weg in die Bodenplatte gesucht, genauer gesagt in die Estrich-Dämmschicht, und hat sich auf die 275 Quadratmeter des Hundehauses verteilt.

Einige Spenden haben das Tierheim bereits erreicht, das freut sowohl Mensch als auch Tier Quelle: Enrico Berg

Die gesamte Fläche ist komplett durchnässt und deswegen nicht nutzbar. Damit ein notdürftiger Betrieb aufrechterhalten werden kann, haben der Vorstand des Tierheims sowie Jessica Jännicke, Leiterin des Hundehaus, einen Notfallplan erstellt.

Noch acht Hunde im Haus

Das Haus wurde in zwei Abschnitte unterteilt, die jetzt nacheinander getrocknet werden. „Zurzeit sind acht Hunde im Hundehaus untergebracht. Zum Zeitpunkt des Schadens befanden sich drei unserer Schützlinge bei potenziellen neuen Familien, um dort eine Probewoche zu absolvieren. Zum Glück sind wir platztechnisch nicht voll ausgelastet, so dass zwei Fellnasen, die sich im Krankenbereich aufhielten, in andere, freie Hundezimmer untergebracht werden konnten.“

So verlagerte man das Büro und die Futterküche erst einmal in zwei derzeit freie Hundezimmer. „Am Tag nach der Schadenfeststellung war sofort ein Projektleiter einer Brand- und Wasserschadensanierungsfirma vor Ort, um sich das Ausmaß des Schadens anzusehen und um uns ein entsprechendes Kostenangebot zu erstellen“ so Richard Stecker. „Die Dämmschicht muss getrocknet und desinfiziert werden damit ein Folgeschaden durch Schimmel verhindert wird“.

Hilferuf wurde gestartet

Pro Bauabschnitt soll die Trocknungszeit sechs Wochen andauern, danach folgen Renovierungsarbeiten. Das Hundehaus wird erst wieder im Februar oder März 2021 voll nutzungsfähig sein.

Dieses Ventil war defekt. Die ausgetretenen Wassermassen sorgten für einen immensen Schaden im Hundehaus des Tierheims Falkensee Quelle: Enrico Berg

Über die sozialen Medien hatte das Tierheim einen Hilfeaufruf gestartet. „Dadurch haben uns viele Hilfsangebote erreicht. Einigen Hunden bekommt die derzeitige, durch die Sanierungsarbeiten bedingte Unruhe im Haus nicht gut. Ein Tierheim aus Sachsen machte uns das Angebot, Hunde von uns vorübergehend oder dauerhaft in Obhut zu nehmen“, erklärt die 2. Vorsitzende Vivien Moedebeck.

Eine Hündin kam nach Sachsen

So wurde eine Hündin am Samstag dorthin umgesiedelt. Wichtig ist dem Tierschutzverein zu erwähnen, dass auch weiterhin alle Mitarbeiter nach wie vor für die Versorgung und Pflege der Tiere vor Ort sind. Der Betrieb im Katzenhaus läuft, wie bisher, in geregelten Bahnen.

Im Hundehaus kommt es jetzt allerdings zu Einschränkungen: „Fundhunde werden weiterhin von uns aufgenommen, Abgabehunde können wir allerdings erst wieder im normalen Regelbetrieb des Hundehauses aufnehmen“, erläutert Wegner.

Finanzielle Stütze fällt weg

„Der Wasserschaden wird durch die Gebäudeversicherung reguliert. Die Einsparungen und Einschränkungen treffen uns aber in der ohnehin schon schwierigen Corona-Krise sehr schwer. Allein wegen der ausbleibenden Vermittlung potenzieller Hunde fällt für uns eine entscheidende finanzielle Stütze weg.“ Mehr denn je ist das Tierheim Falkensee deshalb auf Spenden angewiesen.

Von Hannelore Berg