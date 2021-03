Falkensee

Borussia Mönchengladbach hat es vorgemacht, Falkensee zieht nach. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde schnell klar, dass Fans bei den Fußballspielen vorerst außen vor bleiben. So wurde der Bundesligist im Frühjahr 2020 kreativ: Statt der Fans wurden Doppelgänger aus Pappe ins Stadion geschickt. Die Aktion kam bei Sven Steller, Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug, gut an: „Ich fand das lustig und so kam mir die Idee, dass wir das auch in einem Amateurverein gut umsetzen könnten.“

Am 27.03. auf dem Sportplatz dabei sein

Die Idee ist simpel: Jeder, der die Aktion unterstützen möchte, kann ein Foto von sich an den Verein senden. Der kümmert sich darum, daraus einen Pappfan zu produzieren. Damit nicht genug: „Ihr, die Fans, fehlt uns sehr und deshalb möchten wir euch die Möglichkeit geben, bei der Rückrundeneröffnung dabei zu sein. Ihr habt es sicherlich schon in vielen Fußballstadien gesehen – das Double als Pappfigur!”, schreibt der Verein auf seiner Website. „Unser Ziel ist es, alle Papp-Doppelgänger am 27. März auf dem Sportplatz in der Leistikowstraße zu versammeln”, erklärt Steller. Der Verein ist Betreiber der Anlage, zuletzt ging es coronabedingt auf dem Gelände ruhig zu. Noch ist unklar, wie sich die Dinge bis zum 27. März weiterentwickeln. „Wir wissen nicht, was oder wie etwas stattfinden darf. Das ist abhängig von der Verordnung”, sagt Steller und ergänzt: „Was aber klar ist: Wir werden machen, was immer möglich ist. Zur Not stehen eben nur die Pappfans auf dem Platz.” Denn das ist das Hauptanliegen hinter der Aktion – ein symbolisches Statement zu setzen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir im Fußball und im Verein ohne unsere Mitglieder und Fans nicht sein können.“

Unterstützung für die Mannschaftskasse

Zusätzlich zum symbolischen Wert steckt hinter der Aktion auch ein finanzieller Anreiz. Ein solch Pappaufsteller in Lebensgröße kostet 19,13 Euro. Kenner des Vereins dürfte der besondere Betrag ins Auge springen. Es ist ein Verweis auf die Gründung des Vereins im Jahr 1913. Fünf Euro davon gehen in die Mannschaftskasse. Welche Mannschaft unterstützt werden soll, darf der Fan selbst entscheiden. Und das ist gar nicht so einfach, denn über 30 Mannschaften spielen inzwischen unter dem Dach des SV Falkensee-Finkenkrug. Ein besonderer Ansporn: „Die Mannschaft mit den meisten Pappfans werden wir zum Pizza-Essen einladen, sobald die Corona-Regelungen es zulassen”, verrät Steller schmunzelnd.

Die Aktion kommt gut an. Eine Mannschaft habe bereits fleißig Werbung in der Elternschaft gemacht, so Steller. Immer acht Pappfiguren auf einmal können in Auftrag gegeben werden, knapp über 30 sind bereits bestellt. Der Verein hofft, dass es am Ende mindestens 50 Aufsteller werden. Nach dem 27. März können die Fans sich ihre Doppelgänger dann in der Leistikowstraße abholen und sich ein bisschen Vereinsgefühl nach Hause holen.

Kinder können endlich wieder gemeinsam trainieren

Das gefällt auch Edgar Wendt. Der 11-Jährige kickt für die E1-Junioren. Drei fast trainingsfreie Monate liegen hinter ihm. „Zwischendurch war mal etwas möglich, aber das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes”, erzählt sein Vater Marc Wendt. Die Trainer hätten sich sehr bemüht, den Kindern Angebote zu machen. „Aber allein ist es einfach nicht das Gleiche.“ Als Edgar von den Pappaufstellern hörte, habe er seinen Vater sofort gebeten, einen für ihn zu bestellen. Der kann das verstehen: „Edgar möchte natürlich seine Mannschaftskasse unterstützen. Außerdem freut er sich, hinterher ein schönes Andenken zu haben”. Diese Woche jubelte Edgar nun ganz besonders: Laut neuer Verordnung ist es endlich wieder möglich, zu trainieren.

„Die Sportanlagen sind wieder offen, Kinder unter 14 dürfen ganz normal Fußball spielen. Ab 14 ist es erlaubt, kontaktfrei in kleineren Gruppen zu trainieren”, berichtet Sven Steller. Das macht Hoffnung: Wenn sich am 27. März die Pappfans in der Leistikowstraße versammeln, könnte vielleicht auch auf dem Rasen endlich wieder Leben einkehren.

Von Leonie Mikulla