Sänger Michael O'Connor Kelly aus Falkensee: Von der Konzertbühne zur Onlineshow

Falkensee

Ein schönes Foto für den Zeitungsartikel soll es werden. Gern mit dem Elvis-Presley-Plakat im Hintergrund, welches das Privatstudio von Musiker Michael O’Connor Kelly ziert. Und ein Mikro muss zu sehen sein. Immerhin geht es um einen Musiker. Nachdem der 37-jährige Falkenseer geduldig in die Kamera gelächelt hat, erhebt er plötzlich seine Stimme. Kraftvoll dröhnt, mit tiefem, samtigem Bass Presleys „Are you lonesome tonight“ durch den Raum. Fast fühlt es sich an, als stände der King of Rock ’n’ Roll persönlich in dem kleinen Musikstudio in Falkensee.

Corona macht Musiker und andere Künstler mehr und mehr unsichtbar

Die Sehnsucht von Michael O’Connor Kelly, seiner Leidenschaft für die Musik endlich auch wieder vor Publikum nachgehen zu können, ist regelrecht greifbar. Corona und die Folgen der Pandemie haben den Musiker, wie so viele andere Künstler und Musikschaffende, seit März regelrecht unsichtbar gemacht. Praktisch so gut wie keine Auftritte mehr konnte der 37-Jährige auf den Brettern absolvieren, die für ihn die Welt bedeuten. Damit einher geht auch: Ohne Auftritte gibt es keine Einnahmen. Wie er seitdem über die Runden komme? „Ich lebe von Rücklagen und meiner Familie“, sagt der bald vierfache Familienvater.

Seine Liebe für die Musik schmälert das indes mitnichten. In einer musikalischen Familie aufgewachsen spielte Musik für ihn immer schon eine große Rolle. Eins kam zum anderen, so dass er heute als Künstler – in Nicht-Coronazeiten – regelmäßig in ganz Deutschland auf der Bühne steht. Er sei da irgendwie reingewachsen, sagt er schmunzelnd.

Der Name von Kelly, der seinen Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren schon in Falkensee hat, weckt unweigerlich Assoziationen. Doch mit der international bekannten „Kelly Family“ hat der Falkenseer nichts zu tun. Angesprochen wird er dennoch darauf immer wieder. „Meine Urgroßeltern – er Pianist, sie Sängerin – sind einst von Irland nach Schottland ausgewandert“, erzählt er. „Kelly ist in Irland ein Name wie Müller oder Schmidt, also überhaupt nicht ungewöhnlich“, sagt er lachend. Sein Großvater sei dann viele Jahre als Fahrer der Royal Army in Berlin stationiert gewesen. So verschlug es einen Teil der Familie schließlich nach Deutschland. Michael O’Connor Kelly selbst ist in Berlin geboren, wuchs hier auf. Auf seine irisch-schottischen Wurzeln ist er dennoch stolz, regelmäßig besucht er seine weit verzweigte Familie in Schottland.

Michael O'Connor Kelly, Sänger aus Falkensee Quelle: Nadine Bieneck

An die Anfänge seiner musikalischen Karriere – in der heimischen Küche – erinnert er sich gut. „Ich habe mit meiner Mutter im Duett gesungen, immer und immer wieder. Beim Abwaschen. Sie hat gewaschen, ich abgetrocknet. Sie war ein riesiger Cher-Fan, die Lieder haben wir tagtäglich zusammen gesungen.“ Mit 13 Jahren verschlug es ihn schließlich in seine erste Band. „Wir nannten uns die ,Blazing Angels’, die Idee für den Namen hatte meine Mutter“, erinnert er sich an die frei übersetzt „Glühenden Engel“. Metal Trash Punk spielte die Combo, „in dem Alter damals war das für uns ein tolles Ventil, Wut und Emotionen freien Lauf zu lassen“. Sogar ein Plattenvertrag winkte den musikalischen Teenagern. Der Traum zerschlug sich, als einige Bandmitglieder ausstiegen. Auch er selbst verabschiedete sich mit Anfang 20 aus der Band – nicht im Frieden. Anschließend hatte er die Nase erstmal voll von der Musik, wollte nichts mehr damit zu tun haben.

Aus einer Weihnachtsidee wurde eine Leidenschaft

Irgendwann jedoch packte ihn die Leidenschaft doch wieder. „Ich arbeitete an kleinen Projekten, arbeitete mit verschiedenen Künstlern zusammen. Ich war immer begierig, Neues dazu zu lernen, meine Stimme weiter zu entwickeln.“ Während einer privaten Weihnachtsaufnahme für die Familie in Schottland entdeckte er schließlich vor einigen Jahren seine Leidenschaft für die Musik von Elvis Presley, Frank Sinatra und Dean Martin. „Alle wirklich guten Weihnachtslieder kommen von diesen Künstlern“, sagt er. Das Weihnachtsfest ging damals vorbei, seine Liebe für diese Musik blieb. Michael O’Connor Kelly verfeinerte seine Stimme, spezialisierte sich als Solokünstler für Auftritte dieses Genres. Aus einem Auftritt bei einer Geburtstagsfeier wurden viele, hinzu kamen mehr und mehr Hochzeiten, bei denen Kelly auftrat. Von eben diesen Auftritten lebe man heute als Musiker, sagt er. „Platten und CDs sind im Grunde nur noch Werbung, Geld verdienen lässt sich damit nicht.“

Michael O'Connor Kelly, Sänger aus Falkensee Quelle: Nadine Bieneck

Doch eben diese Auftritt sind seit Monaten für den Vollblutmusiker nicht mehr möglich. Kelly nutzt die Zeit inzwischen für sein erstes Soloalbum, weicht dafür auch von seinem eigentlichen Musikgenre ab. So singt er einen Teil seiner Lieder auf deutsch, gerade erschienen ist die erste Single „Alles was ich will“. Seit vergangener Woche geht er zudem einmal wöchentlich gemeinsam mit Bandkollege Axel Zabel in einer Liveshow auf der Videoplattform Youtube online. „Um nicht mehr völlig unsichtbar zu sein und um im Gedächtnis der Leute zu bleiben“, sagt er. Die Sendung „Der Chique & Der Dique“ ist mitnichten nur musikalisch. „Wir erzählen regionale Geschichten, haben Satire und viel Humor dabei. Musik spielt natürlich auch eine Rolle“, sagt er. Immer freitags ab 18 Uhr läuft die Sendung, die nicht nur für Falkenseer unterhaltsam ist.

Direktlink zur Youtube-Show: www.youtube.com/channel/UC8c4xCbbCbdqD0MJsCYDDBQ

Von Nadine Bieneck